CM Maia é exemplo onde a maioria são mulheres

No âmbito do Dia Internacional da Mulher, a Câmara Municipal da Maia, no passado dia 8 de Março, inaugurou no átrio da Torre Lidador, uma exposição fotográfica intitulada “Maia = dade género”.

Patente entre 8 de março e 8 de abril, esta exposição pretende divulgar o bom exemplo do Municipio da Maia no domínio da Igualdade de Género no Trabalho.

A cerimónia contou com a presença de Bragança Fernandes, presidente da Câmara da Maia e de Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética e responsável pelo grupo de trabalho de elaboração e apresentação da Declaração Universal da Igualdade de Género à UNESCO.

A Câmara Municipal da Maia tem os seus quadros compostos por 477 homens e 619 mulheres, sendo que em cargos de chefia, são 12 as mulheres e 10 homens.

Para Marta Peneda, vereadora dos Recursos Humanos «Mais do que uma homenagem às MULHERES, a inauguração desta Exposição representa a sensibilidade da nossa autarquia perante aquele que foi considerado um desafio para a década pelo nosso convidado especial, Prof. Doutor Rui Nunes, a quem agradeço a presença para testemunhar o acto e abrilhantar esta cerimónia com a eloquência que se lhe conhece num tema que domina como poucos - A Igualdade de Género.

Mas o meu maior agradecimento é para a todas as Trabalhadoras do Município que, recusando uma curta visão desta Causa, entenderam o principal objectivo desta iniciativa e aceitaram nela participar», disse a vereadora.