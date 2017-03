“Luz Silenciosa”

O Cinema Venepor apresenta amanhã, dia 25 de março, pelas 21h30, o filme “Luz Silenciosa” de Carlos Reygadas.

O filme que reúne drama e romance, vencedor do Prémio do Júri no Festival de Cannes de 2007, é considerado pela crítica um dos melhores filmes da década, realizado pelo mexicano Carlos Reygadas. Volta a cumprir-se a tradição de um concerto de 30 minutos que antecede o filme, no bar do antigo Cinema.

O filme tem a duração de 2h15min e destina-se a maiores de 12 anos.

Sinopse:

A história de Johan, um homem casado, contra as leis da sua fé e das crenças tradicionais apaixona-se por outra mulher enfrentando assim um dilema interno, o de trair a sua mulher, a mulher que ele amou e romper desta forma a estabilidade aparente da comunidade ou sacrificar o seu amor verdadeiro e felicidade futura. Filmado inteiramente na comunidade menonita mexicana perto de Chihuahua.

Bilhetes:

3,50€ normal | 3€ estudante | 1,40€ associado