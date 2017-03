“Reinventar a Gestão” com Daniel Bessa

“Reinventar a Gestão” dá nome à conferência que contará com a presença do economista Daniel Bessa amanhã, dia 30 de março, no Salão Nobre da Câmara Municipal da Maia, pelas 9h30.

Esta é uma iniciativa da Associação Empresarial da Maia em conjunto com a Câmara Municipal da Maia que conta com a participação do professor Daniel Bessa e dos representantes das empresas Mecwide, Frato e Lucios.

Em confronto com o contexto empresarial português, maioritariamente constituído por Pequenas e Médias Empresas (PME’s), a Efconsulting e a Mistura Singular decidiram promover aquela que será uma tertúlia debruçada sobre a gestão das mesmas e o desempenho da economia portuguesa.

A sessão de abertura será da responsabilidade de António Silva Tiago, vice-presidente da Câmara da Maia, e de Carlos Mendes, presidente da Associação Empresarial da Maia. Segue-se a intervenção do economista Daniel Bessa sobre o tema “A gestão das PME e o desempenho da economia portuguesa”. Após uma pausa, a mesa redonda abrirá a segunda parte com um espaço de debate moderado pelo vereador da Câmara Municipal da Maia, Paulo Ramalho com a intervenção de Daniel Bessa, bem como de Carlos Palhares, Carlos Santos e Filipe Azevedo, administradores da Mecwide, da Frato e da Lucios, respetivamente. A anteceder o encerramento, terão lugar as tertúlias “Reinventar a Gestão”.

A entrada é gratuita, mas sujeita a sujeita a inscrição obrigatória, que se encontra disponível no website oficial da Associação Empresarial da Maia.

O programa do evento pode ser consultado mais abaixo.

Imagens