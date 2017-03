Associação José Afonso atua na Maia

No próximo dia 8 de abril, o Fórum da Junta de Freguesia de Vila Nova da Telha receberá a atuação da AJA Norte – Núcleo do Norte da Associação José Afonso, pelas 21h30, num concerto intitulado “Uma Vontade de Música”.

Criada em finais do ano de 2005 com a intenção de “levar a palavra, a música e o exemplo cívico do Zeca a vários locais”, a associação que utiliza o nome do músico falecido em 1987 chega à Maia para mais um concerto.