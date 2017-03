Sonae à procura de jovens talentos

Até ao próximo domingo, dia 2 de abril, estão abertas as candidaturas destinadas a finalistas de licenciatura e mestrado, bem como recém-graduados para o programa “Contacto”, lançado pelas Empresas Sonae.

O programa “Contacto” trata-se de uma iniciativa pioneira em Portugal que visa a busca de novos jovens talentos com elevado potencial, os “game changers”. Para tal, a Sonae abriu candidaturas que estarão disponíveis até ao próximo domingo, dia 2 de abril, com a oferta de oportunidade de estágio e de uma carreira nas suas empresas.

As candidaturas deverão ser feitas através do registo no site www.sonaegamechanger.com com o upload do respetivo currículo e resposta ao desafio “Are you a Game Changer?”. A resposta poderá ser dada em texto, imagem, vídeo, jogo ou qualquer outro formato criativo em suporte digital, com a abordagem da interpretação pessoal do conceito.

“Game Changers” são jovens que questionam a forma como as coisas estão feitas e que constroem e utilizam uma rede de aprendizagem para mudar o seu rumo e o de quem os rodeia de forma positiva e construtiva.

Até ao próximo dia 10 de abril, será comunicada os primeiros candidatos selecionados que, no dia 20 de abril, participarão no Assessment Day, onde terão a oportunidade de conhecer as Empresas Sonae e os seus líderes, participando em diferentes desafios e dinâmicas. No fim, os líderes escolherão um candidato com quem gostariam de poder contar na sua equipa e estes identificam a empresa que gostariam de integrar.

De acordo com as preferências referidas, em maio, os candidatos selecionados integrarão o Dia Contacto que irá assinalar o início dos estágios, no período de nove meses, numa das Empresas Sonae.

Relembra-se que desde a sua criação, o programa Contacto já recebeu mais de 40 mil candidaturas que conduziram à seleção de mais de 4.500 jovens de diferentes áreas de conhecimento e nacionalidades, sendo que algumas centenas acabaram por integrar equipas das Empresas Sonae.