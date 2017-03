“Caminhar para Ajudar” é o lema da Caminhada da Primavera Jafetos

A Jafetos - Associação de Jovens Voluntários organizou mais uma caminhada a realizar no próximo domingo, dia 2 de abril, pelas 10h, com o propósito de “sensibilizar a população maiata para as causas sociais”.

O percurso terá partida marcada na Praça do Município da Maia com destino à Ecovia do Parque de Avioso e regresso novamente ao centro da Maia. Presente estará o personal trainer Miguel Guimarães a proporcionar o habitual aquecimento muscular que antecederá a partida da caminhada.

Esta iniciativa, apadrinhada por Hernâni Ribeiro, vereador do pelouro do Desporto e da Juventude da CM Maia, tem como objetivo a angariação de fundos que permitam dar continuidade ao projeto de sala de apoio ao estudo (SAEJ) e o arranque dois novos projetos.

Os interessados poderão inscrever-se e adquirir o Kit Jafetos no local de partida, mas as inscrições e o levantamento de kits poderá ser feito antecipadamente até ao próximo dia 1 de abril no Fórum Jovem da Maia.

No final da caminhada, será entregue uma recordação do evento a todos os participantes.

Mais informações disponíveis em www.jafetosjovensvoluntarios.com