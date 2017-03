Taça de Portugal de Ginástica Artística Masculina e Feminina

No próximo sábado, dia 1 de abril, entre as 9h e as 18h30, o Complexo Municipal de Ginástica da Maia recebe a Taça de Portugal de Ginástica Artística Masculina (GAM) e Ginástica Artística Feminina (GAF) 2017.

No evento, da responsabilidade da Federação de Ginástica de Portugal (FGP) e do Ginásio Clube da Maia (GCM), participarão cerca de 120 ginastas provenientes dos diferentes clubes do País, entre as quais as coletividades gímnicas do Concelho da Maia, o Ginásio Clube da Maia e o Acro Clube da Maia.





Programa:

Taça de Portugal Jovem

Esperanças (Iniciadas e Juvenis 10 – 13 anos)

Abertura do Recinto: 09h

Início da competição: 10h30

Entrega de prémios: 13h

Taça de Portugal Absoluta

Absolutos (Júniores e Séniores ≥15 anos)

Abertura do recinto: 14h30

Início da competição: 16h

Entrega de prémios: 18h30