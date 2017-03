Abril inicia Semana Intercultural Maiata

A Semana Intercultural Maiata decorre de 3 a 9 de abril, promovida pela Câmara Municipal da Maia em parceria com a SOCIALIS – Instituição Particular de Solidariedade Social e a Santa Casa da Misericórdia.

O evento pretende promover a interculturalidade e a valorização da diversidade de etnias no município, melhorar o processo de integração das populações migrantes e das minorias étnicas, promover processos de empatia e incentivar movimentos de interação positiva entre aqueles e a população autóctone.

Programa:

3|abril (14h30) Exposição Fotográfica “Cidadania na Interculturalidade”, a ter lugar na Galeria D. Manuel II – Fórum da Maia, com a Sra. Vereadora, Dra. Ana Miguel Vieira de Carvalho;

4|abril (10h-17h30) Ação de Formação “Portugueses Ciganos, Cidadania e Interculturalidade”, que se realizará na Sala de Formação do piso 3 da Câmara Municipal da Maia.

4|abril (14h30) “Pregões à moda do Porto”, dinamizado pela “Troupe das Palavras Vivas”, que terá lugar no Auditório da Junta de Freguesia do Castêlo da Maia (Gemunde).

5|abril (10h) Palestra “As sexualidades humanas, quebrando tabus”, dinamizado pela Associação “Mais Brasil” que se realizará no Auditório Casa do Povo de Vermoim.

6|abril (10h) Sessão de Cinema comentado “Promessas de um Mundo Novo” dinamizado pela Associação “Mais Brasil”, a ter lugar na Casa do Alto (Pedrouços).

7|abril (21h) Noite Intercultural Maiata, a realizar-se no Auditório Municipal Venepor.

Primeira Parte – “Djélem” – Bailado clássico com danças ciganas, dinamizado pela “Noé Dance Studios”.

Segunda Parte – “Raízes” – Dança e música indígena e equatoriana, dinamizado pelos “Inti Chaski”.

8 e 9|abril - Feira Intercultural Maiata “Sete Cantos do Mundo”, com demonstrações culturais, gastronómicas e animação no Mercado Coronel Carlos Moreira (Castêlo da Maia).

Sábado: 14h30 – 22h

Domingo: 11h – 18h