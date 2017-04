LIGA: Na Luz, jogo de empatas mantêm incerteza, com vantagem para o Benfica

O Benfica surgiu com vontade de vencer, esteve em vantagem quase desde início, mas permitiu que o FC do Porto fizesse o mesmo no início da segunda parte, e depois, apesar de ter iniciativa e oportunidades não conseguiu vencer.

Apesar de ser um jogo de alto risco, a chegada ao estádio decorreu sem qualquer incidente digno de registo, o que também foi facilitado pelo reduzido percurso da caixa de segurança da equipa visitante, em comparação com anos anteriores. Falamos de uns meros 500 metros para uns 2Kms de distância que colocavam muito mais dificuldades de controlo.

O Benfica fez alinhar Ederson, Luisão, Samaris, Jonas, Mitroglou, Lindelof, Salvio, Eliseu, Pizzi, Rafa e Semedo, enquanto o FC do Porto entrou de início com Casillas, Maxi, Marcano, Brahimi, Telles, Corona, André André, Danilo , Felipe, Soares, e Óliver.

Ambos os treinadores passaram a semana a dar a ideia que, sendo importante, este jogo não seria decisivo. Em parte tinham razão, exceto em caso de vitória do Benfica que ficaria a 4 pontos que seriam 5 em caso de empate pontual no final, dificilmente ultrapassáveis nas restantes 7 jornadas.

Pelo exposto, pela proximidade pontual e pela eterna rivalidade que envolve os dois emblemas, o jogo desta noite reunia os ingredientes para ser explosivo, e quiçá decisivo, como dissemos.

Com uma temporada amena, sem chuva, foi uma bela noite de futebol, com raça, empenho e querer q.b., de ambas as partes.

Começou melhor o Benfica, pressionando, e logo aos 5 minutos Jonas rompe na área portista, sendo travado em falta por Felipe, prontamente assinalada com uma grande penalidade por Carlos Xistra, o árbitro da partida, num lance que, do lugar frontal onde estamos não nos merece qualquer reparo sobre a decisão tomada.

Na conversão, pelo próprio Jonas, este remata rasteiro ao centro enquanto Casillas se atira para a sua direita, e assim se limita a ver a bola entrar. Estavam decorridos apenas 6 minutos e com esta vantagem o Benfica via a vida facilitada para vencer e até se distanciar pontualmente. Não obstante, não o conseguiu, deixou que o Porto começasse a construir o seu jogo e acabasse a primeira parte com mais posse de bola, embora sem criar oportunidades evidentes de obter o empate.

Os Dragões não o conseguiram na primeira parte, mas surgiram na segunda a todo o vapor, jogando com velocidade, em ataque sufocante, de tal forma que em apenas 5 minutos lograram chegar ao empate. Foi uma jogada de insistência em que a bola chegou a Maxi que recebeu no peito, chutou junto à relva conseguindo introduzir a bola no fundo das redes à guarda de Ederson.

Pelos rostos dos adeptos viu-se preocupação com aquela entrada e com o golo sofrido, contudo foi “solld e pouca dura”, pois daí em diante, o Porto recuou e foi novamente o Benfica que novamente se aproximou do golo, e chegou a ter uma mão cheia de oportunidades quase sempre recusadas por um Casillas enorme que tudo defendeu.

No meio deste “vendaval” praticamente só houve uma oportunidade em que o recém entrado Diogo Jota arrancou do meio campo com a bola dominada, mas foi travado por um fora de jogo, aparentemente mal assinalado, quando iam decorridos 77 minutos.

O resultado não se alteraria, o empate subsistiu até final e com ele o Benfica reserva para si a vantagem de um ponto, e assim de pende de si para renovar o título, chegando pela primeira vez na sua história ao tetra.

Do lado do FC do Porto, que obviamente acalenta ainda esperanças, que existem, perdeu a hipótese de depender de si, ficando portanto sujeito a terceiros, e claro ainda mais obrigado a não perder pontos.

Ambos têm 3 jogos em casa e 4 fora, alguns difíceis, especialmente as deslocações do Benfica a Alvadade e do Porto a Braga.

Nuno Espírito Santo, adiantou: “Entramos mal, faltou-nos bola, penalty, a equipa impos a vontade de dominar, mas faltou profundidade. Na segunda parte conseguimos o empate. Soubemos defender. Com este empate estamos na luta e vamos estar até ao fim. Temos de ser muito fortes. Estamos tristes, os 3 pontos eram a nossa grande ambição, mas é um resultados que nos fará trabalhar muito até ao fim.”

Por sua vez Rui Vitória, concluiu: “Nós fomos uma equipa boa. Entramos muito fortes e fizemos golo como consequência do que estávamos a fazer em campo. Na segunda parte com alguns ressaltos, por infelicidade não concretizamos algumas bolas, temos que ficar tristes, porque queríamos vencer. Se temos vencido caía perfeitamente porque fomos a melhor equipa em campo. Na segunda parte foi um domínio completo e mostramos porque estamos na frente. Há uma luta até final e continuamos na frente. Montamos a equipa com objetivo de ganhar o jogo. Por infelicidade não conseguimos.”

Imagens