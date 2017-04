Francisco Vieira de Carvalho reclama 1 milhão ao FC Maia

O Ex-director do FC Maia acusa presidente António Silva de ter levado o clube à insolvência «por o seu Presidente, António Silva, ter faltado ao julgamento». José Francisco Vieira de Carvalho, que é também presidente da Comissão de Credores do Clube





Na passada terça-feira, um texto de Francisco Vieira de Carvalho, ex-director do FC Maia, actual presidente da Comissão de Credores do Clube e anunciado candidato independente à Câmara Municipal da Maia, tem incendiado as redes sociais.

Lê-se no texto que reproduzimos na integra o seguinte «O Futebol Clube da Maia (não confundir com Maia Lidador) faz hoje 63 anos. Uma história repleta de êxitos, feita de muita dedicação e amor de muitos e bons Maiatos. Aprendi a gostar do Clube desde muito pequeno. Acompanhei com o meu Pai (que também foi Presidente da Direção e da Assembleia Geral, tal como eu), o pulsar e o crescimento do nosso Clube.

Um dia, a convite do Presidente da Direção, Dr. Lima Pereira, fui convidado a fazer parte desse elenco diretivo, juntamente com ilustres Maiatos.

Mais tarde, constituí com Abílio de Sá uma Direção nova e jovem, a fim de fazer crescer e dinamizar o Clube. As dificuldades financeiras eram muitas e os meios escassos; o fim do Clube estava iminente e confesso que pensámos em desistir. Em 1996/7, empolgados pela juventude, sonho e esperança, fomos à luta, sem olhar para trás. Os sócios eram 700, mas com as quotas em dia eram apenas 250; os atletas jovens eram cerca de 70... A matéria-prima era pouca. O amadorismo era total, embora com algum empenho. Estávamos muito longe do Infesta, do Leça ou mesmo do Pedras Rubras ou do Pedrouços, que tinham todos mais e melhores condições. Com muito trabalho e empenho, passámos de 700 para quase 4.000 sócios e os atletas jovens passaram de 70 para 400. Foi feita uma "revolução", com aposta em publicidade e imagem, site, loja do Clube, etc.

Fomos campeões Nacionais da II divisão, subindo à Liga de Honra. Fizemos, com o Celta de Vigo, o primeiro acordo ibérico de sempre. Até ao falecimento do meu Pai (em 2002), a Câmara Municipal da Maia era a nossa parceira e todos os projetos eram vistos em conjunto. Todos os orçamentos eram previamente vistos e tinham o aval da Câmara, embora as contas finais fossem revistas em função do desenvolvimento desportivo. As dívidas ao Estado do Clube eram antigas e datavam ainda dos anos 80, bem como dívidas bancárias e a atletas, mas estávamos estáveis e os problemas iam sendo resolvidos.

Em 2000/01, época fulcral para o Futebol Clube da Maia, e numa altura em que o sonho esteve a segundos de ser concretizado, o investimento foi muito acima do estipulado, mas sempre com o aval e concordância da Câmara. Devido a questões legais e orçamentais, a Câmara solicitou que a Direção do Clube resolvesse a questão das verbas com empréstimos bancários ou pessoais (o que foi feito), ficando a Câmara de resolver a questão logo que possível. Nessa altura, a Liga de Honra obrigava a um orçamento mínimo de 1 milhão de euros, o que representava um enorme esforço para todos os clubes. Os postos de combustíveis cresciam como cogumelos em todos os concelhos e a doação de imóveis aos clubes para posterior venda era normal e usual. Na Maia optou-se por um apoio mais sério e à vista de todos.

Após 2002, já com o actual Executivo, a Câmara da Maia foi protelando os pagamentos por alegada dificuldade financeira e a partir de 2004/05 por razões legais, ou seja, por não ter os impostos em dia. O Futebol Clube da Maia não tinha os impostos em dia porque a Câmara não pagava e a Câmara não pagava por o clube não ter os impostos em dia (era o que se chama a pescada de rabo na boca). A vontade política de resolver o problema era nula e os problemas do Clube eram resolvidos por alguns amigos e por mim.

Assim, em finais de 2005 anunciei a minha saída do Clube, porque era notório que o Futebol Clube da Maia sofria por eu ser o seu Presidente, contra a vontade da Câmara, que não pagava ao Clube mas pagava aos credores (o que ia contra a lei em vigor).

No início de 2006, e ainda na Liga de Honra, surgiu uma solução apoiada pela Câmara, com a Presidência do Sr. António Silva, que ficou de resolver a situação. Volvidos dois anos, e após duas descidas de divisão, o Clube viu-se num processo eleitoral sem candidatos. Nessa altura, e enquanto Presidente da Assembleia, peço o esforço de alguns bons Maiatos para erguerem o Clube. Essa notícia foi mal digerida pela Direção cessante e pela Câmara, que vieram dizer que os problemas do Clube estavam praticamente resolvidos, quer com o apoio da Câmara quer com uma SAD entretanto criada. Demos o nosso apoio a essa solução, perante os apoios expressos. Foi sol de pouca dura: a equipa sénior do Clube não foi inscrita na 3ª Divisão, apesar das promessas e apesar da disponibilidade financeira minha e de outros Maiatos.

Disseram que até era positivo, porque assim os problemas podiam ser resolvidos com mais calma.

Em 2009/10, quatro anos após a minha saída, o Futebol Clube da Maia entrou em processo de insolvência por o seu Presidente, António Silva, ter faltado ao julgamento. Nessa altura descobrimos que os Diretores do Clube tinham fundado um outro Clube (Futebol Clube da Maia Lidador) e tinham começado a passar os ativos (incluindo jovens jogadores) para o novo Clube.

Enquanto credor, fiz uma tentativa para um acordo no processo de insolvência, mas a Direção ainda em atividade (nos 2 Clubes em simultâneo) sempre se opôs a esse acordo. Nessa altura fui eleito Presidente da Comissão de Credores do Clube, já que era o maior credor privado (com cerca de 1 milhão de euros) e o único ex-diretor (para espanto meu), embora tenham dito em Assembleias Gerais que os Diretores tinham emprestado dinheiro ao Clube, o que afinal era falso. A dívida do Futebol Clube da Maia, ao Estado e a mim, era e é cerca de 90% do total. Era e é, porque ainda não foi extinta, ao contrário do que se tem dito. Dentro de pouco tempo saberemos as contas do Clube, as responsabilidades e quem causou esta situação. Pela minha parte, garanto que a culpa não morrerá solteira.

Há muitos boatos, muita desinformação: ouve-se por aí pessoas que falam sobre espólios, sobre o novo Clube e a morte do antigo Clube, ou a reencarnação do antigo Clube num novo. Gerou-se muita confusão e esta situação requer cuidado, porque a Lei está ao serviço de todos, para ser lida e usada...

Parabéns ao Futebol Clube da Maia que renascerá um dia como uma Fénix...

Um grande abraço para todos os verdadeiros Maiatos!», lê-se no texto assinado por Francisco Vieira de Carvalho.



António Silva, responde



Perante as acusações nominalmente efectuadas, solicitamos o contraditório por parte de António Fernando Oliveira e Silva, que nos respondeu de forma escrita e que também transcrevemos na integra:

«Agradeço ao director e jornalista do MaiaHoje por solicitar, na qualidade de visado, o meu comentário sobre esta matéria. Apesar de não ler os posts do Zé Francisco no Facebook, por aquilo que me foi explicado, esse comentário é uma narrativa eivada de mentiras e de meias verdades.

Quando o Zé Francisco já não tinha condições para continuar na Presidência do FC MAIA, o clube tinha acabado de descer da segundo liga e tinha dívidas colossais que chegaram a abrir telejornais da TVI com uma entrevista ao treinador do clube, Ferreirinha, que afirmava que o clube não tinha dinheiro para pastilhas, pediu-me ajuda para encontrar uma solução diretiva para o nosso Clube. Coisa que fiz. Convenci um dos grandes maiatos e sócio do FC MAIA, o Arquiteto Abel Fernandes a aceitar essa dificílima missão.

Depois, para grande espanto meu, já que tinha articulado essa escolha com o Zé Francisco e com o senhor Joaquim José, o Zé Francisco entendeu que o futuro presidente do clube devia ser eu. Essa escolha foi dele e foi ele que me pediu reiteradamente que aceitasse essa missão e foi ele que comigo construiu a estrutura diretiva do Clube.

Nunca a Câmara Municipal foi chamada a intervir na escolha de qualquer diretor do FC MAIA. Nem a Câmara Municipal estava de relações cortadas ou meio cortadas com o Zé Francisco. Aliás ele foi convidado e aceitou ser administrador da Maiambiente por essa altura.

É verdade que o clube viveu bons momentos que a todos orgulham. Quando o presidente do Clube era o Sr. Abílio Sá e o Zé Francisco era vice-presidente, juntamente comigo e com outros jovens maiatos, teve um novo impulso. Entrei neste projeto a pedido do Doutor José Vieira de Carvalho e nem sabia bem ao que ia. João Vasconcelos, Fernando Herrera, Jorge Carvalho, José Beça, Manuel Gens e muitos outros aceitaram integrar a Direção do Abílio Sá e transformaram o FC MAIA num clube maior e melhor. Porém o Maia, infelizmente, nunca teve 4000 sócios e muito menos sócios pagantes. Todos os maiatos devem estar agradecidos pelo esforço pessoal e familiar que estes diretores fizeram pelo clube e lamento profundamente o afastamento do clube de muitos destes homens enquanto o Zé Francisco foi presidente do Maia. O FC MAIA foi Campeão Nacional da segunda divisão na época 96/97 e depois de ser campeão e subir de divisão o Zé Francisco assumiu a presidência do Clube.

No decurso do seu mandato como presidente o clube teve quase a alcançar a 1ª Liga na época 2000/2001. Foi uma luta inglória e injusta em que o FC MAIA morreu na praia. Ainda hoje recordo com enorme tristeza o desalento sentido pelo Doutor José Vieira de Carvalho que tudo fez para que este sonho se realizasse.

Quando assumi a Presidência do Clube, herdei um clube na segunda divisão B, com um passivo brutal. Este passivo era cerca de três vezes maior do que aquele que o Zé Francisco afirmava. Só a título de exemplo, o clube devia 372.000 euros à banca, cerca de 150.000 euros de outros empréstimos, 1.300.000 euros ao fisco, 250,000 euros à segurança social,100.000 euros a treinadores, 200.000 euros a jogadores da época 2002/2003, 260,000 euros a jogadores da época 2004/2005, 240,000 euros a jogadores da época 2005/2006 e cerca de 500,000 euros a fornecedores.

No decurso do meu mandato como presidente o FC MAIA Lidador angariou 1.228.215,69 euros amortizou o passivo em 594.065,59 euros, gastou 550.597,00 euros em futebol e 83.553,10 euros em despesas com o funcionamento do clube.

Tudo isto foi feito tendo o clube recebido ZERO euros da Câmara Municipal da Maia enquanto fui presidente do Clube. Refiro que o Clube recebeu da Câmara da Maia 6.000.000 (seis milhões) de euros entre o ano 2000 e 2006, isto é, enquanto o Zé Francisco foi presidente do Maia. Isto o Zé Francisco não escreve e faz mal. Devia estar grato a quem tanto ajudou o Maia, se calhar olhando hoje para trás e tendo em conta os tempos que agora vivemos até ajudou em demasia. Enquanto sócio e presidente do Clube eu estou grato à CM MAIA.

Aliás, neste seu comentário o Zé Francisco diz que a Câmara é responsável pela décalage das contas do clube. Tal é igualmente falso.

O Zé Francisco enquanto foi presidente do Maia não recebeu subsídios do Município apenas na última época da sua presidência. Esse subsídio se pudesse ter sido deliberado a sua atribuição e pagamento poderia ser de um montante de 420,000 euros, de acordo com o cronograma financeiro de apoio as colectividades então em vigor. Esses 420,000 euros eram referentes à época 2005/2006 e não seriam suficientes para pagar as dívidas a jogadores dessa mesma época e da anterior, o que fará para equilibrar as contas do clube. Ficaram igualmente por receber subsídios das épocas seguintes no montante de 210,000 euros, 105,000 euros e 75,000 euros todas elas presididas por mim.

O Zé Francisco abandonou a presidência do clube quando deixou de poder receber os subsídios do Município. Fez bem em ter saído, mas faz muito mal em imputar as responsabilidades desses não recebimentos à Câmara Municipal. A Câmara estava legalmente impedida de o fazer e esse impedimento legal resultou apenas e só de erros de gestão do FC MAIA.

Depois diz o Zé Francisco que se criou uma SAD. É mais uma vez falso. O clube não criou nenhuma SAD, apenas criou as condições para que isso fosse possível, à semelhança do que fizeram alguns clubes. Só não foi possível constituir a SAD porque as dividias que transitavam do Clube para a SAD eram de tal ordem elevadas que não se conseguiu arranjar nenhum investidor.

O clube não se inscreveu na 3ª Divisão. É mais uma vez falso. O clube inscreveu-se na 3ª divisão nacional.

Inscreveu-se e conquistou no campo o direito de jogar nesse campeonato depois de uma época fantástica em que o Carlos Secretário foi um treinador de excelência. Apesar de ser credor de um empréstimo significativo que fez ao Clube quando por lá passou enquanto jogador, o Carlos deu o melhor de si para dignificar o nome do Clube e fez algo que ainda está na memória de muitos maiatos, o FC MAIA fez com o Secretário um ciclo de resultados positivos impar no país superando mesmo o FC Porto que foi campeão nacional com muitos ponto de avanço.

O Maia não pode jogar na 3ª Divisão porque não conseguiu inscrever os seus jogadores porque os jogadores a quem o Clube não pagou os salários enquanto o Zé Francisco foi presidente não levantavam os impedimentos de inscrição de jogadores que a lei lhes confere sem receber a totalidade dos montantes em dívida acrescidas de penalidades por incumprimento de acordos anterior, sendo por vezes essas penalidades maiores do que os valores dos vencimentos em atraso.

É falso que o Zé Francisco tenha tentado ajudar na angariação de verbas para fazer face a este ou a outros compromissos. Não arranjou um único patrocinador ou benemérito desde que deixou a presidência da direção do clube.

Diz também o Zé Francisco que, quatro anos após a sua saída, o clube entrou em insolvência. Nada mais falso do que isso. Enquanto o Zé Francisco foi presidente do Maia, a lei não permitia que as associações e clubes fossem declarados insolventes. Quando a lei passou a permitir, o Maia passou a correr enormes riscos de ser declarado insolvente, face ao colossal passivo de que já fiz referência.

Aliás enquanto presidente atrasei o mais que pude este desfecho. O primeiro credor a pedir a insolvência do Clube foi a empresa ITAU por dívidas de almoços no montante de 29.000 euros. Dívida essa anterior ao ano de 2003. Esta empresa pede a insolvência do clube depois de ter penhorado as receitas de bilheteira da II Liga, de as mesmas não lhe terem sido entregues, tendo intentado uma ação contra o presidente do clube á data e ganho essa ação e penhorado bens do mesmo, situação que muito lamento, sem conseguir ver a dívida saldada.

Depois seguiram-se jogadores e funcionários. Se eu tivesse conseguido resolver o processo que deu origem à insolvência, a meritíssima juíza do processo já me tinha informado que existiam mais dois na calha. Estes processos foram todos referentes a dívidas geradas quando o Zé Francisco era presidente.

Dizer que o Maia foi declarado insolvente porque o Presidente do Maia faltou ao julgamento é um triste disparate. O Presidente do Maia pediu ao juiz do processo para se ausentar para tentar satisfazer a uma exigência do credor, caso contrário não aceitava interromper o processo e o juiz decretaria a insolvência do clube.

As situações de desequilíbrio financeiro que originaram a que o FC MAIA se encontrasse em situação de insolvência para lá de qualquer dúvida para qualquer juiz resultaram da gestão do clube na presidência do Zé Francisco.

Apoiei e apoio todas as soluções que existam para viabilizar o Futebol Clube da Maia. Inclusive a que foi presente pelo Administrador de Insolvência. Afirmar que a direção não apoiou essa solução é outra falsidade.

Lamento imenso que o quadro legal hoje em vigor para recuperação de empresas não existisse à data. Se tal acontecesse o cenário do clube seria certamente outro.

O Zé Francisco afirma que foi o único diretor benemérito do Clube. É falso e triste.

O Zé Francisco foi, isso sim, o único diretor que teve a coragem de processar o clube tendo surpreendido toda a gente quando fomos citados pelo tribunal da maia reclamando uma dívida de 1.025.139,73 euros ao Zé Francisco, titulada por uma declaração de dívida.

Essa citação foi em 2010, bem antes do clube ser declarado insolvente e contribuiu amplamente para que o clube, que já estava profundam