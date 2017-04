LIGA: Belenenses não trava Porto que aguarda resultado do Benfica

Durou 37 minutos a resistência do Belenenses no Dragão, perante um Porto muito lento, com posse, mas sem oportunidades, apesar do esforço de Brahimi, o homem mais dinâmico até aí e durante a partida.

Talvez pelo tempo quente à hora do jogo, as equipas entraram em campo com pouca pressa de jogarem à bola. Especialmente a equipa da casa, a quem mais cabiam as despesas do jogo, na primeira das “7 finais” que tem pela frente, onde entrou a jogar no meio campo do Belenenses, mas quase sem criar perigo às redes de Cristiano. Pelo seu lado, os homens de Belém, bem distribuídos no terreno do jogo, iam fazendo o tempo passar, aqui e ali adiantando-se um pouco, mas também sem criar qualquer perigo apesar de um remate de meia distância de Diogo Viana, à figura de Casillas.

Não obstante, mesmo sem criar oportunidades, aos 37 minutos, Danilo, abriria o marcador numa jogada confusa, tendo a bola ficado á sua mercê, em posição frontal, que lhe permitiu um remate pronto, forte e quase sem defesa.

Com vantagem no marcador, o Porto recuou e nos minutos que faltavam para o final da primeira parte, bem como no início da segunda foi a vez do Belenenses se aproximar mais da baliza de Casillas, ainda que sem conseguir criar perigo efetivo.

Os Dragões continuavam com um futebol lento, mastigado, até que aos 67 minutos, entraria Corona para o lugar de André Silva, e o jogo ganhou outra dinâmica a partir desse momento. De tal forma que em apenas 2 minutos em campo, Corona rasgou a defesa dos homens de Quim Machado, centrando a preceito para o centro, onde pareceu Soares a ampliar a vantagem.

Estava feito o segundo da equipa da casa, mas contrariamente ao que aconteceu após o primeiro, desta feita, o FC do Porto continuou a carregar no acelerador, de tal forma que haveria de ampliar por Brahimi, na marcação e uma grande penalidade após falta sobre si mesmo.

Com este resultado o Porto, volta a ficar em vantagem pontual à condição, e aguarda o jogo do Benfica em Moreira de Cónegos, para saber se continua primeiro, ou volta ao ponto de desvantagem, numa luta a dois que mantem a dúvida de quem chegará à meta em primeiro.

