11 anos com Marcelo Rebelo de Sousa em vídeo e o Parlamento plenamente representado

Noite de celebração do 11º aniversário no Clube dos Pensadores contou com a participação do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, através de um vídeo.

Uma noite inesquecível que teve de tudo: alegria, boa disposição, política, futebol, bolo e champanhe. Um debate com muita gente presente (à volta de 150 pessoas) e com mais de 150 a assistir em directo online.

O aniversário começou com o Quarteto de Metais de Gaia a tocar New York, New York, música de Frank Sinatra e terminou com os Parabéns a Você e Strangers in The Night do mesmo autor.

Em clima de festa, o debate começou com o vídeo onde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já esteve no CdP, enviou os parabéns ao Clube e a Joaquim Jorge, evidenciando o mérito de participação cívica.

Para Marcelo «o Clube traduz o que é pulsar a sociedade civil para a participação cívica ao longo destes 11 anos pensando sobretudo em Portugal».

Com seis convidados, o primeiro a falar foi Paulo Morais que começou por dar os parabéns ao Clube elogiando a perseverança do seu fundador, dizendo que «em Portugal há falta de discussão e de espaço público. Para ele o CdP tornou-se fundamental «como espaço de discussão e pela sua força, história e saber acumulado». Diz que cada vez mais há «precaridade e degradação dos órgãos da comunicação social» e que tudo isto cria «uma sociedade pouco aberta e democrática».

Respondendo à pergunta de Joaquim Jorge sobre o desempenho de Marcelo Rebelo de Sousa, Paulo Moras afirma que «o PR fala de tudo e tornou banal o que é importante e torna importante o que é banal».

De seguida Nuno Magalhães, começa por dizer que o CdP faz parte do seu «imaginário de deputado porque sempre desejei vir ao Clube» e por isso ficou feliz com o convite. Na sua opinião é «necessário haver proximidade entre as pessoas» e que «os políticos têm que se dar a conhecer e estar frente a frente com elas, mas o mais importante é que no Clube se Pensa». Falando sobre o CDS e das autárquicas, diz que «Lisboa será um teste à liderança de Assunção Cristas» e que acredita num bom resultado.

Seguiu-se António Tavares que sobre o CdP diz que o mesmo «abre as portas e ouve as pessoas». Acha importante «a presença dos jovens no debate e que se Marcelo Rebelo de Sousa envia uma mensagem é porque reconhece o valor do mesmo». Afirma que «é preciso lutar, acreditar e que a presença das pessoas é extremamente importante». Sobre a sua possível candidatura á Camara do Porto diz que já está muito velho. Afirma que «para o PSD é inevitável pensar no futuro especialmente se tiver um mau resultado nas eleições».

Para Manuel Santos o CdP é «uma referencia mítica pois para alguém ser alguma coisa na politica tem que passar por ali». Considera-se um rebelde e que «devia estar no Guiness pois não há nenhum politico Europeu que ao longo de 20 anos tenha sido sempre o primeiro não eleito». Diz que pensa pela sua própria cabeça e que «o acordo que o PS fez com a esquerda é uma "autêntica desgraça"».

João Semedo associa-se às saudações e parabéns ao CdP porque valoriza «a politica como exercício natural de cidadania e a disputa de ideias». Fala nas mudanças que ocorreram desde a primeira vez que esteve no Clube há 4 anos. Agora existem novas relações com outras forças politicas e além disso o PS deixou as convergências com a direita para convergir à esquerda. Como candidato à Câmara do Porto diz que «se fosse presidente tomaria duas medidas urgentes: 1ª devolver o estacionamento aos moradores e a 2ª travar o negocio que está a descaraterizar o centro histórico da cidade».

António Filipe ficou sensibilizado com o convite. Diz também que «por mérito próprio o CdP consegue ser noticia a nível nacional, pois já passaram várias figuras da vida politica o que faz com que seja uma honra ser convidado». Admira uma iniciativa como esta «pela diversidade e pluralidade de expressão». Afirma que «o acordo que PCP fez é para levar até ao fim e que Jerónimo de Sousa vai continuar à frente do partido pois tem tido uma liderança notável».

O ex-futebolista Semedo, amigo pessoal de Joaquim Jorge, não esteve no painel mas acabou também por ser um protagonista em que pelas perguntas de Joaquim Jorge afirmou que a metodologia de treino é muito diferente quendo era jogador. Sente-se bem como treinador-adjunto no Porto e espera que o Porto este ano seja campeão.

Foi interessante ver Nuno Magalhães adepto do Benfica provocar Semedo, assim como António Filipe adepto do Belenenses.

O CdP permite a participação dos cidadãos, com entrada livre, sendo um espaço de discussão pública e democrática, onde todos podem exprimir as suas ideias. Esteve presente uma turma de Ciência Política da E/S Dr. Manuel Gomes de Almeida - Espinho

Muita gente presente, como Mário Russo e João Vieira, membros destacados do CdP, Mercês Ferreira, vereadora do PSD em Gaia, Ernesto Páscoa, presidente da Concelhia do PS de Matosinhos que veio dar um abraço a Joaquim Jorge, entre muitas outras personalidades.

Segundo o anfitrião Joaquim Jorge esta foi «Uma noite para recordar».