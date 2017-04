Que Europa?!...

Opinião de António Neto.

Muito se tem falado sobre as declarações disparatadas e insultuosas do Presidente do Eurogrupo Jeroen Dijsselbloem o grande derrotado nas eleições legislativas holandesas realizadas a 15 de Março.

O seu partido (Partido Trabalhista - PvdA) passou da segunda força política em 2012 (24,8% e 38 deputados) para a sétima (5,7% e 9 deputados).

Poucos abordam o que representam tais afirmações que, no fundo, espelham o pensamento dominante de uma Europa a várias velocidades, desigual e injusta. São posições amplificadas do Ministro das Finanças Alemão Wolfgang Schauble que se julga dono da Europa!

No que concerne às eleições holandesas os comentadores de serviço não dão relevo à estrondosa derrota do ultraliberal Dijsselbloem e não referem o falhanço dos seus prognósticos relativamente à possível vitória, que não ocorreu, do Partido da extrema-direita. Omitem, ainda, que todos os partidos do governo perderam votos e deputados e que os partidos alternativos de esquerda foram os que mais subiram em votos e deputados.

A Europa da alta finança, dos mercados, dos juros agiotas, do poder dos mais fortes não é a Europa democrática, solidária e justa que os povos precisam e lutam.

Em Portugal todos condenaram as declarações sendo de salientar positivamente a firmeza e clareza do Primeiro-Ministro António Costa!

Mas há quem se tenha posto em bicos de pés, nomeadamente, os líderes do PSD e CDS que foram os mais fiéis e fundamentalistas executores das políticas de Dijsselbloem e Schauble com graves consequências para a vida dos portugueses.

As políticas de empobrecimento resultantes dos cortes de direitos, salários e pensões foram aplicadas com toda a vénia pela ultradireita que só não prosseguiu nessa senda porque foi interrompida pelo povo português nas eleições de 4 de Outubro de 2015.

Actualmente muitos falam do Tratado de Roma a propósito do seu aniversário (25 de Março de 1957) sem o contextualizar, como algo idílico, de modo a esconder o estado em que se encontra a Europa da finança e dos mercados.

Não há uma análise crítica dos erros de percurso nem uma verdadeira vontade de mudar a agulha!

O populismo e os horrores do terrorismo não são factos do acaso tem causas e responsáveis e as consequências são penosas para a Europa soberana, democrática e livre.

As declarações ofensivas sexistas, xenófobas e racistas de Dijsselbloem são sintoma do momento que se vive na Europa e geradoras de ódio e medo. Estas são fontes que alimentam o populismo e a extrema-direita.

As práticas políticas de imposição e concentração de poder dos mais fortes da UE sob o arbítrio dos grandes interesses económicos e financeiros fomentam o cavalgar de todo o tipo de populismo.

Os actuais senhores da UE não querem debater o estado da Europa, o que queremos dela e muito menos pretendem que sejam os europeus a decidir os seus destinos.

Vivemos asfixiados pelo Directório Europeu, não eleito, que impôs o seu domínio económico e o pensamento único que alimentam o bolso de poucos à custa do empobrecimento de milhões.

A Europa precisa de travar o neoliberalismo, rasgar o Pacto de Estabilidade e o Tratado Orçamental. Precisamos de uma Europa dos povos que garanta a coesão e o Estado Social.

Precisamos de uma Europa diferente!





