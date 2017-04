Ensino sempre em mudança

Os directores dos agrupamentos escolares querem alterar o calendário escolar para dois semestres. Alegam que os três períodos lectivos que existem actualmente são desiguais na sua duração, sendo os dois primeiros quase semelhantes e o terceiro demasiado curto.

Sempre a mudar as regras de funcionamento do ensino!

Os exames do 4.º e 6.º ano também acabaram. Aluno que entrasse no 1.º ano as regras de avaliação e funcionamento deveriam ser as mesmas sem alterações, até à chegada à Universidade. Ponto! Não devem ser feitas alterações legislativas ao longo do percurso escolar do aluno, desde o 1.º ano até ao 12.º ano. Deveria existir uma lei que não o permitisse fazer. Deste modo, professores, pais e alunos sabiam com o que poderiam contar.

Os alunos não são cobaias de experimentação como se estivessem num laboratório. São seres humanos que têm "quereres", " vontades"," sentimentos" e que exigem ser tratados de igual modo.

Assim como os pais devem saber as linhas de orientação educativa para os seus filhos. No meio disto, há os professores que segundo um inquérito recente, coordenado por Joaquim Azevedo, investigador da Universidade Católica, os professores estão exaustos, desiludidos, baralhados. Isso deve-se a diversos factores, entre eles, as mudanças permanentes de legislação e regras do jogo.

Não compreendo porque o calendário escolar passe para dois semestres? Sou a favor de um reescalonamento do calendário escolar. Em que as aulas lectivas comecem no início de Outubro que permita o normal funcionamento numa escola com a colocação de professores e pessoal auxiliar.

Deste modo o 1.ºperíodo não seria tão longo. A minha geração teve sempre aulas iniciadas em Outubro e não foi por isso que não deixou de atingir a excelência.

Não sou a favor da revisão do calendário escolar. Haver três períodos de avaliação, permite uma progressão do aluno e consolidação da matéria dada. Dois semestres com dois períodos de avaliação estão bem para alunos universitários que têm mais autonomia e capacidade de adquirir conhecimentos.

As aulas começam em Setembro pela pressão do ensino particular que desta forma recebe a mensalidade de Setembro e por pressão dos pais que não têm onde deixar os filhos.

As mudanças na educação não podem acontecer só porque muda o governo.

O Ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues tem tido um bom desempenho e criado um ambiente distendido e agradável nas escolas. Não precisa de fazer nenhuma reforma pomposa para ficar lembrado.

Aconselho-o a fazer pequenos reajustamentos: diminuição do número de alunos por turma; pequenas mudanças nas estruturas curriculares.

O importante é enaltecer o lado humano que tanto é preciso numa escola. As escolas não são armazéns de pessoas, são locais de aprendizagem em que os alunos edificam valores e talham a sua personalidade para o futuro.





