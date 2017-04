Mais um ano de “Dia Aberto das Ciências”

A encerrar o segundo período do ano letivo, a Escola Secundária do Castêlo da Maia, na passada terça-feira, dia 4 de abril, abriu mais um ano as portas, às atividades do Dia Aberto das Ciências.

As salas que serviam de “mini-laboratórios” para as experiências de química, física e biologia, levadas a cabo pelos alunos do ensino secundário e alguns do 9º ano, encheram-se de vida, satisfazendo a curiosidade de muitos visitantes. Tanto do básico, com visitas orientadas pelos professores, como do secundário, que apareciam em regime livre, foram muitos os alunos que presenciaram as diferentes experiências. Pela primeira vez, as atividades científicas desenvolveram-se a par de outras dinâmicas das áreas de Educação Especial, Educação Física e Cursos Profissionais.

Os torneios de xadrez e quartô mostraram a mesma afluência e os planetas e vulcões contruídos pelos alunos do 7º ano de escolaridade deram uma diferente coloração à instituição.

A par, no âmbito PRESSE, que mobilizou os alunos do 8º ano, foi apresentada a peça de teatro “Posso falar de mim?”.

A iniciativa contou com a parceria do INEM, da Universidade do Minho e do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (CIIMAR), as duas últimas com auxílio, respetivamente, nas vertentes de física e biologia.

Segundo a professora Esmeralda Pinto, coordenadora do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, o objetivo do Dia Aberto das Ciências, com um vasto leque de atividades inerentes ao projeto educativo, “foi amplamente conseguido, promovendo a literacia científica, o gosto pela ciência, a partilha de conhecimentos e o convívio de alunos e professores num contexto menos formal”.