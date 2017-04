“Férias ao Palco 2017”

Iniciativa a decorrer de 6 a 14 de abril, na Quinta da Caverneira, em Águas Santas.

Numa Iniciativa do Teatro Art'Imagem em colaboração com a Câmara Municipal da Maia, este atelier lúdico/artístico dirigido a crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos, durante o período das férias escolares, realiza com os pequenos formandos um trabalho de movimento e jogos de interpretação em volta das palavras, concluindo com uma apresentação pública de um exercício teatral. A Expressão Corporal, a Expressão Facial e a Expressão Verbal atuam diretamente sobre as capacidades psicomotoras da criança, permitindo-lhes o desenvolvimento do conhecimento do seu corpo e do meio em que se move (Espaço, Tempo, Relação).

Formadora: Daniela Pêgo

De: 6 a 14 de abril

Horário: entre as 14h00 e as 18h30

Local: Quinta da Caverneira

Entrada: 40€

Informações: 222 084 014 / 917 691 753 / 910 818 719 / teatroartimagem@hotmail.com

