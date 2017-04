Curso de Introdução à Arte Contemporânea I com Manuela Hargreaves

De 3 de abril a 26 de junho, a Câmara Municipal da Maia realiza um curso de introdução à arte contemporânea na Sala de Conferências da Biblioteca Municipal Doutor José Vieira de Carvalho.

Dirigido a um público interessado em obter uma perspetiva global das principais tendências que deram origem à arte contemporânea e uma melhor apreensão da prática artística, no curso serão abordadas três grandes correntes que marcaram o século XX – o Cubismo, o Surrealismo e o Expressionismo -, e o seu impacto na linguagem e poética artística contemporânea, a par de uma leitura transversal da história da Arte Portuguesa nesses períodos. Para incentivar o contacto com a experiência artística contemporânea, este curso terá visitas guiadas a exposições.

Sobre Manuela Hargreaves

É licenciada em História, pós-graduada em Ciências da Educação, e em Dinâmicas Culturais, mestre e doutoranda em História da Arte Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP). Do seu percurso profissional destaca-se a docência durante uma década e quinze anos de direção da Galeria de Arte Contemporânea Minimal, no Porto. Leciona, nos últimos 8 anos, cursos sobre temas de História da Arte Moderna e Contemporânea e sobre questões ligadas ao Mundo Artístico Contemporâneo. Ao longo deste tempo, tem realizado conferências e publicado artigos ligados ao tema do Colecionismo e da História da Arte Moderna e Contemporânea. Publicou o livro “Colecionismo e Mercado de Arte em Portugal – O Território e o Mapa”, na editora Afrontamento, em Dezembro de 2013, e uma 2ª edição em Maio de 2016.





Imagem: Jackson Pollock, A Páscoa e o Totem, 1953

Inscrições disponíveis até ao dia 27 de março por 120€

Horário: segundas das 19h30 às 21h30

Contacto: 229408643

Email: margarida.fonseca@cm-maia.pt