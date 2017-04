5 feridos, 3 em estado grave, devido a explosão em lavagem de cisternas Carneiro.

Eram cerca das 11:30h, quando na empresa AJ Monteiro, situada no nº40 da Rua do Chouso, em Vila Nova da Telha, junto ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, ao que soubemos junto de populares, durante os trabalhos de limpeza de uma cisterna com produtos químicos, esta terá explodido dando origem ao incêndio que era visível a vários quilómetros.

Fonte da Proteção Civil transmitiu ao MaiaHoje que do acidente terão resultado 5 feridos, 3 dos quais em estado grave que foram encaminhados para unidades hospitalares do Grande Porto.

Populares testemunharam que o socorro foi rápido, estando no local, além dos Bombeiros de Moreira da Maia, os de Leça da Palmeira, GNR e Proteção Civil da Maia, comandada pelo vereador Mário Nuno Neves da CM Maia.

Empresa

A empresa A J Monteiro foi constituída a 01 de agosto de 2000, tendo como sócio-gerente António Joaquim Pinto Monteiro, dedicando-se às áreas de lavagens exteriores, desinfeções de frigoríficos, de cisternas e de contentores.

A empresa dispõe de uma linha de aquecimento (por vapor e/ou eletricidade) para 6 contentores e/ou cisternas, duas pistas de lavagem de cisternas/contentores e uma pista para lavagem de pesados (lavagem manual e lavagem de rolos).

A AJ Monteiro é certificada pelo SQAS (Safety & Quality Assessment System) e tem a certificação Bureau Veritas norma ISO 9001:2008.