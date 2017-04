LIGA: FC do Porto volta a empatar na sua “fortaleza”, e mantém 3 pontos de atraso

Foi um Feirense decidido a conseguir o ponto que lhe daria a manutenção na primeira liga, e conseguiu-o perante um FC do Porto impotente para furar a muralha do “castelo de terras de Santa Maria”.

O FC do Porto ansiava entrar hoje em campo como líder, perante os seus adeptos, caso o Benfica houvesse perdido em Alvalade. Tal não aconteceu, apenas empatou, mas pior que isso os Dragões não foram capazes de vencer e aproximar-se.

Na primeira parte o Porto foi procurando espaços e oportunidades, mas elas não surgiam, perante um Feirense muito bem arrumado no tapete verde.

Na segunda metade, a necessidade de marcar era evidente, e a acutilância ofensiva intensificou-se, especialmente nos últimos 20 minutos, no entanto cada vez mais com um futebol jogado com o coração e não com a cabeça, ou os pés. Com os minutos a passar, os homens da Vila da Feira iam acreditando, e resolvendo as constantes bolas centradas para espaços onde não havia quem chegasse de cabeça em condições de concretizar.

É certo que mesmo assim a sorte, e as boas defesas de Vaná, algumas in extremis, foram resolvendo e chegaram para lograr o empate e respetivo ponto que permite ao Feirense a manutenção.

Quanto ao FC do Porto, apesar do crescente apoio que os adeptos lhe têm vindo a dar, de se notar um empenho muito mais elevado especialmente após a vitória arrancada a ferros no jogo da primeira volta com o Braga, e dos resultados que lhe permitiram manter-se na corrida ao título pelo menos até hoje, nota-se que falha a concretização necessária para obter vitórias e os pontos que somados lhe permitam passar para a frente da classificação.

Tal não aconteceu, e hoje foi por demais evidente, mas apenas confirma o que se vinha assistindo, pois nos últimos 5 jogos só venceu o Belenenses, empatando perante o Setúbal, o Benfica, o Braga e hoje o Feirense. Não pode haver títulos, nem campeões com tanto desperdício, pelo que se assim continuar a desperdiçar, arrisca-se ainda a ser apanhado pelo Sporting, a apenas 5 pontos.

É certo que a bola é redonda, mas a quatro jornadas do fim, será muito difícil esperar uma derrota ou dois empates do Benfica, mas também muito difícil de acreditar que o FC do Porto vença todos os jogos para aproveitar, e assim sendo, parece-nos que o Benfica pode começar a escolher a qualidade das faixas, no que será a sua estreia ao obter quatro títulos consecutivos.

Se assim não for, então a lógica é uma batata…

Imagens