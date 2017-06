Projeto artístico sensibiliza para a biodiversidade

A Escola Secundária da Maia organizou, no passado dia 5 de junho, uma marcha pela biodiversidade até à Praça Dr. José Vieira de Carvalho com cartazes alusivos ao tema.

A atividade encerrou um projeto pedagógico desenvolvido na área das artes visuais, cujo tema assentava na sustentabilidade do planeta e na postura ética do ser humano no seu habitat natural. Para o encerramento do projeto, a Escola Secundária da Maia convidou a comunidade local a participar numa marcha de sensibilização com cartazes, t-shirts, pin’s e máscaras criados pelos alunos até à Praça Dr. José Vieira de Carvalho, onde foram recebidos pelo vice-presidente da CM Maia, António Silva Tiago.

A escola viu na atividade não apenas a possibilidade de envolver a sua atividade numa comunidade mais alargada, mas também a possibilidade de cumprir os seus objetivos de uma formação integrada e multidisciplinar e do desenvolvimento da formação cívica e da participação ativa dos seus alunos na sociedade.

Artigo publicado na íntegra na próxima edição em papel