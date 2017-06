«Eu vou ganhar, trabalhar e transformar»

Maria José Neves é candidata "Vieira de Carvalho 2017" à Junta de Freguesia de Milheirós.

No passado dia 10, dia de Portugal, o Parque de Calvilhe foi o escolhido para a apresentação da candidatura de Maria José Neves, pela coligação “Vieira de Carvalho 2017” entre o PS e o JPP.

Maria José Neves disse ao MaiaHoje que «ser candidata à JF Milheirós não é uma ideia de hoje nem de ontem. Há cerca de vinte anos fiz parte da Assembleia de Freguesia. No entanto, já fiz parte de outra Assembleia de uma freguesia distinta. Mas, só agora surgiu a oportunidade de uma candidatura independente ao nível da Maia e eu também me associei a ela como independente, com o apoio do PS e do JPP», disse.

Em caso de vitória eleitoral a candidata diz que vai essencialmente trabalhar «irei constituir uma equipa, onde o trabalho será transversal, lado a lado, nunca de cima para baixo, com muita coragem, com o empenho dos milheiroenses, com alegria, motivação e dinamismo. Irei fazer algo porque as coisas estão muito paradas, temos um executivo em gestão há 4 anos, um executivo amorfo, apático, sem ideias novas, enfim, um executivo que não tem sabido aproveitar as oportunidades que lhes têm sido dadas. Eu vou ganhar, trabalhar e transformar», disse confiante enquanto esperava a chegada do candidato à CM Maia, Francisco Vieira de Carvalho.