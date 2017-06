«Criar apoios adequados às necessidades da população»

Mário Duarte é candidato "Vieira de Carvalho 2017" à Junta de Freguesia de Moreira.

No passado dia 11, a Feira de Pedras Rubras foi o local escolhido para a apresentação da candidatura de Mário Duarte, pela coligação “Vieira de Carvalho 2017” entre o PS e o JPP.

Para Mário Duarte, candidato à Junta de Freguesia de Moreira «as principais preocupações são, antes de mais, ouvir as pessoas e tentar encontrar apoios para aqueles que estão numa situação mais difícil. Existem algumas medidas que considero serem urgentes tomar, mas tudo isso vai depender dos recursos que me serão disponibilizados, da colaboração da própria CM e dos parceiros que, obviamente, numa sociedade democrática, pretende prestar serviços de qualidade à população, será necessário envolver não apenas os responsáveis políticos, mas também as instituições de solidariedade para encontrar as melhores soluções», transmitiu à questão do jornalista.

O candidato pensa que este será «um movimento em crescendo. Isto é, sobretudo, um movimento de cidadania, não é um movimento partidário, embora tenha apoios dessa natureza. Portanto, são os valores do humanismo democrático, do estado social de direito, da proteção dos bens fornecidos, da promoção de igualdades para todos, do respeito pela diferença. É essencialmente isso que é preciso implementar e, sobretudo, não ficar preso ao conforto de um trabalho feito, mas querer inovar e criar um conjunto de expectativas reais que possam ser levadas a projetos políticos efetivos, no sentido de criar apoios adequados às necessidades da população», acrescentando que é uma candidatura «completamente independente, até porque o que entendo por independência é a relativa ao pensamento. A sociedade é um conjunto de indivíduos, de instituições e organizações em que todos têm uma função social, há uma interdependência de todos nós. Portanto, falar em independência no sentido absoluto de que as pessoas não precisam de ninguém é um absurdo. Por isso, refiro-me a independência de pensamento, no sentido de espírito crítico e eu sempre fui independente, mesmo quando era militante de um partido, sempre fui uma voz autónoma dentro do partido e talvez por isso não tenha sido bem entendido e devidamente levado em conta, por isso estou nesta situação», justificou.

Mário Duarte considera-se um candidato «necessariamente para o povo, mas para toda a população de Moreira. As pessoas têm todas o direito de serem ouvidas e apoiadas, independentemente da sua condição social. No estado atual, na crise em que vivemos, há pessoas que tradicionalmente não pertencem ao povo, mas que estão a passar dificuldades. Também essas têm que ter o apoio do presidente da Junta e da equipa que vai trabalhar com ele. Portanto, não é uma candidatura de classe, mas uma candidatura de classes».

O candidato adianta que quer ter boas relações qualquer que seja a força ganhadora da Câmara Municipal «conheço bem os atuais protagonistas, conheço bem o José Francisco e as pessoas que o acompanham na candidatura à Câmara e eu quero trabalhar com uma equipa ou com outra porque depois das eleições temos que ser todos maiatos e lutar pela mesma causa», disse ao Maiahoje.

O candidato à CM Maia, Francisco Vieira de Carvalho, diz que tem as listas das Juntas todas fechadas «de facto, esta freguesia é igual às outras, apresentamos listas fortes. Temos listas constituídas por elementos mais jovens, mais velhos e pessoas mais experientes, ex-autarcas e, portanto, eu acredito que vamos vencer em toda a linha. Aliás, são os nomes que já temos que nos dão a vitória em toda a linha, em relação às juntas de freguesia, Assembleias e Câmara. É claro que ainda temos um longo caminho pela frente, que só acabará no dia 1 de Outubro. O que temos agora é a sensação de rua, por isso é que vamos fazer as apresentações de Junta, uma a uma, para irmos a todos os locais da Maia. É uma opção válida para ouvirmos as pessoas. As queixas são muitas e precisam ser ouvidas. Acredito que a junção das pessoas à nossa volta é cada vez maior, ou seja, a cada dia a bola de neve aumenta mais. Para mim, quer hoje (Moreira), quer ontem (Milheirós), as duas Juntas foram alvo de festa, apresentamos os candidatos à junta número um da lista. Foram, de facto, dois momentos notáveis, de festa, com muita gente e alegres», acrescentando que «os candidatos às Juntas de Freguesia são quase todos independentes. Somos um movimento enorme com gente de várias áreas. Aliás, o Mário Duarte, candidato à Junta de Freguesia de Moreira, era membro do PSD, elemento ativo com grandes funções, entre outros que também decidiram sair para serem autónomos porque é necessário que a Maia pense sozinha e que as pessoas coloquem os seus interesses de lado em prol dos interesses de todos», disse a terminar.





Manuel Jorge Costa