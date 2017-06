Apagão na Maia em reparação

EDP está no local a tentar reparar "no mais curto espaço de tempo possível".

Ao que o Maia Hoje apurou, há falta de energia na zona centro da Maia, sendo, pelo menos, esta a terceira vez em pouco tempo que tal sucede.



Nas Redes Sociais multiplicam-se as vozes descontentes com a situação, sendo que além das habitações há relatos de casas comerciais, restaurantes e postos de abastecimento de combustíveis parados.



Contactada a EDP, fonte da empresa garantiu-nos que as equipas de reparação estão já no local e que estão a envidar todos os esforços para que a situação se resolva no mais curto espaço de tempo possivel.

Alegadamente, desta vez, a fonte da avaria será um cabo de média tensão que estará danificado, afectando a baixa tensão e a distribuição, não se confirmando para já que o problema agora relatado seja o mesmo das anteriores quebras de energia.



A mesma fonte agradece a compreensão de todos os maiatos e promete o restabelecimento logo que possivel, não podendo garantir que tal falha de fornecimento não venha a suceder de novo, embora por outros motivos dado que este estará em vias de reparação final.