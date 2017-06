Xeque Mate preparam-se para concerto histórico

Quarta-feira, 5 de Julho, às 22H00, no palco principal das Festas do concelho da Maia, junto ao monumento às comunidades maiatas, vulgo pirâmides.









A banda rock maiata Xeque Mate tem estado a preparar-se entusiasticamente para o concerto que vai dar já na próxima quarta-feira, 5 de Julho, às 22H00, no palco principal das Festas do concelho da Maia em Honra de Nossa Senhora do Bom Despacho, junto ao monumento às comunidades maiatas, vulgo pirâmides.

Na conversa que tivemos com vários protagonistas que vão intervir no concerto, em particular Joaquim Fernandes e Chico Soares, tivemos acesso à revelação de algumas das surpresas que vão integrar um concerto que a banda deseja que se torne histórico e memorável.

Entre vários convidados conta-se Tó Zé, dos Perfume, a pianista Bruna Fernandes, filha do baterista e ainda o grupo de dança Exibition, que promete levar para o palco, corpos em movimento que querem arrasar, com a sua explosão de energia, jovialidade, cor e alegria.

O Maia Hoje conseguiu ainda apurar que o Ensemble Vocal Notas Soltas, que participou nas gravações de alguns temas do último álbum dos Xeque Mate, vai estar também em palco com a banda, numa junção musical improvável, prometendo acrescentar harmonias vocais que por certo irão enriquecer muito a qualidade harmónica de algumas passagens do espetáculo.

Não sendo um concerto de retrospetiva ou de balanço de carreira, será certamente um concerto de referência, dado o avultado investimento que a banda tem vindo a fazer, quer em termos de produção, como ao nível da divulgação, pelo que se adivinha uma moldura humana interessante, com um convívio intergeracional que começa precisamente em palco.

Os Xeque Mate, única banda de heavy metal maiata que esteve no Top nacional ao longo de várias semanas consecutivas, nos tempos áureos deste género musical, vão presentear os seus fãs e o público em geral, com temas emblemáticos do seu vasto repertório privativo, combinando essa seleção de grandes hits, com temas novos que refrescaram recentemente o seu alinhamento em palco.

A experiência dos velhos rockeiros, cheios de sabedoria e senhores de todos os truques de palco, vai cruzar-se com o sangue novo de jovens músicos muito talentosos que partilharão com eles o palco, sendo que os dinossauros dos Xeque Mate lá estarão para proteger esse sangue novo de qualquer "Vampiro da uva" que possa esvoaçar a meio do concerto.

Victor Dias

Imagens