Tempo quente a refrescar a meio mas depois a subir e ficar feio...

Previsão Meteorológica de 1 a 10 de Julho de 2017 – Forecaster: Mário Marques às 12:30h dia 30.06.2017. Subida acentuada das temperaturas em apenas 48h.







Sumário para previsão do estado do tempo para o ciclo lunar de Quarto Crescente (01)

Teremos o regresso do calor e da baixa humidade, em especial no interior, onde os valores poderão ser críticos para ajudar nas ignições e propagações de eventuais focos de incêndio.

Desta forma, teremos uma subida acentuada das temperaturas entre 01 e 03, onde poderão subir entre 10 e 12ºC num espaço de 48h, claro que no interior essa subida poderá ser maior.

Assim, as temperaturas poderão chegar aos 34ºC no Litoral e aos 37/38ºC, para depois acentuarem-se um pouco para valores perto dos 41/42ºC no interior Centro e Sul para o meados do período em questão, para depois voltarem a descer no fim do mesmo.

De salientar, a subida acentuada das temperaturas em apenas 48h, que poderá provocar desconforto nos grupos de risco associados, tais como doentes crónicos, idosos e crianças.

Além disso a humidade relativa será baixa mesmo no litoral, mas em especial no interior Resumindo, Sol, Calor e pouca humidade, em especial no interior com condições severas acentuarem-se, embora sejam por 2/3 dias para depois suavizarem para o fim.

Temperatura Mar: Anomalia positiva em toda a costa - Costa Oeste Norte com 18.5ºC Oeste Sul- Costa Sul (Algarve) 23.5ºC Ondulação: Costa Ocidental de WNW até 1,5m até dia 06, altura em que a ondulação diminuirá para 1m devido ao fraco de Leste/Nordeste e depois aumentar para >1,5m a partir dia 09.

Sábado 01 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo e de formação nevoeiros costeiros matinais. Subida das temperaturas. Mín: 15 a 19ºC Máx:23 a 32ºC Fraco <10km/h de NO mas, Nortada costeira á tarde;

Domingo 02 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo e de formação nevoeiros costeiros matinais. Subida das temperaturas. Mín: 16 a 21ºC Máx:25 a 35ºC Fraco <10km/h de NO mas, Nortada costeira á tarde;

2ªFeira 03 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo e tempo quente. Subida das temperaturas. Mín: 18 a 23ºC Máx:27 a 38ºC Fraco <10km/h de NO mas, Nortada costeira á tarde;

3ª Feira 04 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo e de formação nevoeiros costeiros matinais. Mín: 18 a 23ºC Máx:27 a 38ºC Fraco <10km/h de NO mas, Nortada costeira á tarde;

4ª Feira 05 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo e ligeira descida das temperaturas. Mín: 16 a 21ºC Máx:25 a 36ºC Fraco <10km/h de variável, embora por vezes de NO;

5ª Feira 06 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo. Subida das temperaturas. Mín: 16 a 21ºC Máx:26 a 34ºC Fraco <10km/h de Leste;

6ª Feira 07 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo. Subida das temperaturas. Mín: 18 a 23ºC Máx:30 a 39ºC Fraco <10km/h de Leste;

Sábado 08 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado ou limpo e tempo quente. Subida das temperaturas Mín: 18 a 24ºC Máx:29 a 40ºC Fraco <10km/h de NO mas, Nortada costeira á tarde;

Domingo 09 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado mas, com probabilidade ocorrência trovoada no interior.Tempo muito quente. Mín: 19 a 25ºC Máx:30 a 41ºC NO <15km/h e Nortada à tarde;

2ª Feira 10 Julho

Céu de um modo geral pouco nublado mas, com probabilidade ocorrência trovoada no interior.Tempo muito quente. Mín: 15 a 20ºC Máx:23 a 33ºC Fraco <10km/h de NO mas, Nortada costeira á tarde.





