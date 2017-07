Grave acidente em Vermoim faz uma vitima mortal

Vitima é do sexo masculino e morava na Urbanização dos Altos.

Há cerca de uma hora, um grave acidente ocorrido no cruzamento entre a Rua Nova dos Altos e a Avenida Padre Rego, ao que apuramos no local, terá feito pelo menos um morto do sexo masculino.



Uma viatura todo o terreno, de grandes dimensões, que vinha da direção da Igreja de Vermoim em direcção ao cruzamento do Tojú, chocou contra um utilitário que circulando na direcção contrária, atravessava a via para a Urbanização dos Altos, sendo apanhado quando efetuava a manobra.



O embate foi de tal forma violento que a viatura todo o terreno foi parar em cima do passeio e o utilitário foi parar ao outro lado da via.



Ao local compareceu o INEM, os Bombeiros de Moreira da Maia, a Cruz Vermelha e a PSP, mas apesar das manobras de reanimação, não foi possível reverter a situação.



Os acidentes naquele local já não são novidade dado que este cruzamento é precedido de uma longa reta e, apesar das alterações de segurança já efetuadas como os LED’s da sinalização, a vegetação no separador central continua a ser um obstáculo à visualização de toda a via.



A esta hora, aguarda-se a chegada do delegado de saúde para remoção do cadáver. Dado alegadamente a vitima viver a escassos metros do local, os familiares e muitos vizinhos lamentavam já a terrível perda.



A população que assistiu ao acidente, dizia que os socorros demoraram muito tempo a chegar.

Imagens