AMNISTIA INTERNACIONAL

GRUPO DO PORTO VIGÍLIA NO CONSULADO DA TURQUIA Rua do Calvário, 176. Gueifães, MAIA. 21 Horas.

O Grupo do Porto da Amnistia Internacional promove uma vigília junto do Consulado da Turquia na Rua do Calvário, 176 em Gueifães – Maia, dia 5 de Julho, pelas 21 horas de solidariedade para com o cidadão turco Taner Liliç presidente da Amnistia Internacional Secção Turca e simultaneamente de protesto e indignação pela sua prisão arbitraria.

Taner Kiliç foi preso a 6 de Junho sob acusações infundadas.

O Grupo do Porto apela ao governo turco para que respeite os direitos humanos de Taner Kiliç bem como a todos os cidadãos turcos e manifesta a sua profunda indignação pela vaga de repressão que acontece neste momento na Turquia.

Após a alegada tentativa de golpe em julho de 2016 ocorreram violações dos direitos humanos com:

· despedimentos arbitrários de mais de cem mil funcionários públicos.

· detenções e condenações de jornalistas e outros profissionais dos media, assim como o encerramento de órgãos de comunicação social.

· denúncias de práticas de tortura e de outros maus-tratos em centros de detenção oficiais e não-oficiais.