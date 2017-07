After Work Play

A Fábrica 3ás será palco para a inauguração da exposição de ilustração “After Work Play”, no próximo sábado, sai 15 de julho, pelas 18 horas.

O evento insere-se no programa da Bienal de Arte Contemporânea da Maia, que decorre até ao último dia do mês de setembro.

A ilustradora italiana Giada Ganassin, irá apresentar um painel de azulejos, inspirado na obra de Italo Calvino Adventure of Two Spouses. Com curadoria de Sérgio Alves, a artista narra em “after work play” a vida de um trabalhador, do nascer ao pôr-do-sol, e a sua vida em casal nos intervalos de tempo que passam ao longo dos dias.

A entrada é gratuita.