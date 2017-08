Futebol: Apresentação do FC Porto 2017-2018

Aconteceu esta tarde a apresentação aos sócios do FC do Porto versão 2017-2018, desta feita dirigida por Sérgio Conceição, um treinador ex-jogador que tem vindo a renovar a moral do plantel depois das apostas menos conseguidas dos últimos anos.

Foi uma tarde longa para os lados do Dragão. Começou com a apresentação do novo e luxuoso autocarro da equipa principal de futebol, continuou com a habitual festa de apresentação e culminou com o prato forte, ou seja: frente á equipa galega do Deportivo da Corunha, ver pela primeira vez os jogadores em campo. Neste capítulo, Sérgio Conceição fez entrar duas equipas em campo, pois a partir do início da segunda parte foi mudando jogadores dando assim hipótese a que todos jogassem.

Pelo meio, o forte caudal ofensivo dos Dragões, perante o modesto Deportivo da Corunha, permitiu que Aboubakar bisasse, estabelecendo o dois a zero do intervalo.

No segundo tempo, Corona driblou vários adversários na direita, entrou na área, rematou cruzado longe de Rubén, fazendo assim o terceiro, que haveria ainda de ser ampliado pelo recém entrado Marega, num brinde do guardião galego.

Quatro a zero, um resultado animador para as hostes azuis e brancas, até porque, praticamente jogou com duas equipas, mas que não pode permitir embandeirar em arco, pois apesar de jogar no campeonato espanhol, o adversário também não se opôs como seria de esperar.

Na sala de imprensa apareceu um sorridente, Sérgio Conceição, que ditou: “Comparam muito esta equipa com a do ano passado, são os mesmos, mas é muito diferente do que lhes pediam o ano passado. Isso leva o seu tempo, temos muito trabalho a fazer, mas faz parte deste processo. Deixa-me feliz o espírito que os jogadores têm. Esse acreditar é fantástico. Tenho um grupo a esse nível muito bom. Há coisas que me agradam, e também menos boas que vamos trabalhar, mas tenho um plantel competitivo, em sintonia com o Presidente, a quem aproveito para mandar um abraço. Estamos em sintonia em tudo e, naquilo que achamos que devemos fazer.”

Quando alguém lhe perguntou se o onze que iniciou a partida era o onze base, disparou de imediato: “Quem lhe disse que temos um onze base?”, e continuou “Aqui não há um onze base, foi a mesma equipa do Portimense, é certo, mas toda a gente parte comigo do zero, porque tem que demonstrar diariamente que tem um lugar na equipa. Toda a gente joga para ganhar. Fico muito contente quando temos capacidade de chegar à baliza, e esta fome de ganhar.”

Finalizou a dirigir-se aos adeptos: “Aproveito para dar uma palavra aos adeptos. Temos que mandar um abraço, a todos aqueles vieram aqui. Lotação esgotada é fantástico, e esperamos que continue, para criar um mar azul, e pela emoção contagiante que nos passam.

Imagens