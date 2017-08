ÚLTIMA HORA: Lista "Maia em Primeiro (PSD/CDS) foi divulgada

António Silva Tiago garante total confiança na lista que apresenta. “Esta é uma lista para vencer, composta por uma equipa muito competente, com provas dadas a vários níveis e com um trabalho de grande mérito e dedicação em prol da Maia. A lista apresenta uma equipa que tem vindo a projetar a Maia para os mais elevados indicadores de desenvolvimento e qualidade de vida do País. A Maia continuará sempre em primeiro.”

Bragança Fernandes é candidato a Presidente da Assembleia Municipal

Na lista candidata à Assembleia Municipal, Bragança Fernandes surge como cabeça de lista, mantendo como número dois António Oliveira e Silva, o atual líder parlamentar da coligação “Sempre pela Maia”, e a número três da lista Márcia Passos, a atual segunda secretária da Assembleia Municipal. Continuam ainda como candidatos da coligação “Maia em Primeiro” a este órgão, nove dos atuais deputados Municipais, sendo de destacar a entrada para a lista de Maria de Lurdes Maia, Provedora da Santa Casa da Misericórdia da Maia, e de Carlos Vieira, atual Presidente da Junta de Freguesia de Águas Santas.