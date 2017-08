ÚLTIMA HORA: “Maia em Primeiro” entregou listas esta manhã no Tribunal da Maia

Os candidatos António Silva Tiago, António Bragança Fernandes, Emília Santos, entre outros, acompanhados do mandatário Sousa e Silva, formalizaram a entrega das listas “Maia em Primeiro” esta manhã no Tribunal da Comarca da Maia.

António Silva Tiago, candidato à presidência da Câmara Municipal da Maia, mostrou-se confiante na lista que diz ser composta por «pessoas muito competentes, com muita experiência de gestão, quer autárquica, quer na vida», revelando ao MaiaHoje que as expetativas para as próximas eleições são «vencer por maioria absoluta».

O atual vice-presidente não deixa dúvidas, «vamos fazer uma boa campanha eleitoral, vamos ganhar em outubro e depois vamos gerir a Câmara como vimos fazendo já há alguns anos, o que nos tem permitido colocar o município na vanguarda e num patamar de excelência».

Em grandes elogios a Luciano Gomes, atual presidente da Assembleia Municipal, António Bragança Fernandes faz referência ao trabalho «fantástico» desenvolvido nos últimos 28 anos, admitindo que, caso seja eleito, «vai ser extremamente difícil substituí-lo». Igualmente confiante com a lista entregue, para o candidato à Assembleia Municipal o objetivo é «eleger oito vereadores para combater a abstenção» e «aumentar o número de deputados eleitos para 18 ou 20». O atual presidente da Câmara Municipal da Maia não poupou elogios a António Silva Tiago, descrevendo-o como «uma pessoa competente, leal e séria», «o homem certo para o lugar certo». «Irei fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que a lista apresentada pelo vice-presidente e futuro presidente da Câmara, seja ganhadora», disse a terminar.