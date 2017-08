Liga: FC Porto recebeu Moreirense e Aboubakar resolveu com um Hat-trick

Em final de tarde de muito calor, o Dragão registou a segunda enchente da época. A equipa venceu, e convenceu, embora reduzisse muito na segunda metade.

Começou bem o FC do Porto, procurando desde cedo o golo inaugural, numa toada de ataque quase contínua mas que encontrava a muralha do Moreirense “bem afinada”, e a conseguir impedir a abertura do marcador. Mas água mole em pedra dura tanto dá até que fura e, quando ainda iam decorridos 18 minutos, numa jogada no centro da área, Aboubakar, responde a um centro com um remate de cabeça e põe os Dragões na frente do marcador.

Ainda se festejava nas bancadas e surge Marega a rematar, ao que corresponde com defesa incompleta Jhonatan. Nas imediações Oliver tenta a sorte mas a bola bate no guardião, e à terceira, Aboubakar insiste e amplia o resultado do FC do Porto e da conta pessoal.

Apesar de estar a vencer por dois golos o Porto não abrandou, e continuou a porfiar, embora sem conseguir mais resultados até ao intervalo.

Na segunda metade o Moreirense reorganizou-se e o Porto passou a ter mais dificuldades de domínio e de criação de oportunidades de golo. O FC do Porto continuou a ter grande posse de bola 66%, mas menor que os 75% da primeira parte. Não obstante, aos 77 minutos apareceu de novo Aboubakar, desta feita isolado perante o guardião do Moreirense, a apresentar a fatura do terceiro golo que lhe garantia o Hat-Trick e fechava o resultado final.

Com este resultado resta 4 equipas a fazerem o pleno nas três jornadas até ao momento, a saber, Benfica, Fc do Porto, Sporting, e Rio Ave, já a 3 pontos de distância do quinto, o Estoril, com 6 pontos.

No intervalo, o Dragão teve oportunidade de aplaudir a sua equipa de ciclismo, recém-vencedora da Volta a Portugal, com destaque para Raúl Alárcon, que terminaria com a camisola amarela.

Imagens