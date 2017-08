Recriação da tradicional Feira das Cebolas e Cerâmica

Para ver este fim-de-semana na Vila do Castêlo.

Nos dias 26 e 27 de agosto, o Museu de História e Etnologia da Terra da Maia, através da recriação da tradicional Feira das Cebolas e Cerâmica, divulgará uma tradição secular.

É através da recriação da feira que pretendemos sensibilizar toda a comunidade para a defesa e salvaguarda do património material e imaterial, motivar a gente da Maia a preservar e reproduzir o mais fidedigna possível as suas tradições, as suas vivências, de forma a perpetuar as memórias do passado, herdeiras de um pilar basilar da cultura de um povo, de uma gente e dum espaço que lhes pertence.

A Feira das Cebolas e Cerâmica terá lugar no Centro Histórico do Castêlo da Maia (no espaço envolvente ao Monte de Santo Ovídio e do Museu de História e Etnologia da Terra da Maia) inserida nas Festas em Honra de Santo Ovídio, organizadas pela Junta de Freguesia da Vila do Castêlo da Maia.

Este ano a feira contará com algumas novidades, tais como momentos dedicados ao entrançar da cebola; iguarias regionais relacionadas com a cebola e animação com a participação dos grupos de folclore.

| Dias: 26 e 27 de agosto

| Horário: das 09h00 às 23h00

| Local: Centro Histórico do Castêlo da Maia, junto ao Museu da Terra e Etnologia da Maia e da Quinta da Gruta

| Entrada: gratuita