Seleção: No estádio do Bessa, Portugal passa com distinção as Ilhas Faroé: 5-1

Na caminhada para o campeonato do mundo, Portugal chegou cedo aos 2-0, sofreu depois um golo, tremeu um pouco, mas na segunda parte encheu a mão, com Hat-trick de Ronaldo que assim passou o recorde de golos do Pantera Negra pela seleção, e logo no es

Fui uma noite de futebol com grande emoção. Ainda nem tínhamos chegado aos dois minutos e já Ronaldo fazia levantar as bancadas, com um pontapé de bicicleta à meia-volta, daqueles que só os melhores, dos melhores, são capazes, a que o público que enchia o estádio correspondeu com ovação monumental, de pé, nas bancadas.

A vencer tão cedo, reforçando com segundo golo de CR7 aos 29m na marcação de uma grande penalidade e, perante um adversário frágil pensou-se que seriam favas contadas e a goleada uma certeza. Não assim ainda demorou a acontecer, pois entretanto, e contra todas as expetativas, aos 38m por Rogvi Baldvinsson, as Ilhas Faroé reduziram para a margem mínima sentindo-se alguns nervos na equipa portuguesa até ao intervalo.

No entanto na segunda parte as equipa das Quinas veio com outra disposição, novamente pressionante e aos 58m numa jogada confusa dentro da área William Carvalho faria o 3-1, ampliado aos 64m pelo “melhor do mundo”, que com os seus três golos desta noite passou o recorde de Eusébio a marcar pela equipa de todos nós, aproximando-se agora dos 84 golos contabilizados por Puskas, outra lenda do futebol mundial.

O fecho da contagem haveria de caber a Nélson Oliveira, aos 84m, ele que fazia dois anos não vinha à seleção, e assim em apenas 9 minutos em campo conseguiu o mais desejado por todos: marcar!

Findo o jogo e uma vez que a Suíça também venceu o seu jogo com Andorra, Portugal continua a ter três finais pela frente, já este Domingo em Budapeste com a Hungria, e mais tarde frente a Andorra. Se vencer sempre mas entretanto a Suiça continuar sem perder pontos é obrigatório vencer em casa do principal adversário para conseguir o tão desejado primeiro lugar de apuramento direto.

