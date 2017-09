Margens do Douro com 600.000 a assistir ao regresso da Red Bull Air Race à Invicta

Após um interregno de 8 anos, os céus portuenses receberam de novo a Fórmula 1 dos céus, e, como das edições anteriores o público acorreu em massa, contando 250.000 pessoas no Sábado, e 600.000 no final deste Domingo.

Emoção não faltiu, e nos céus a luta foi renhida, mas a vitória final coube a Martin Sonka, logo seguido no pódio de Pete McLeod e Matt Hall, cabendo ao veterano Kirby Chambliss o quarto lugar.

A nível de campeonato, com esta vitória Sonka acede ao primeiro lugar da classificação geral com 54 pontos, com McLeod a apenas 4 pontos e em terceiro o grande perdedor da jornada, Chambliss, o anterior líder da geral. É caso para dizer que os anos não perdoam, e tem que se começar a dar lugar à juventude.

Na conferência de imprensa, Sanka, antigo piloto de caça da força aérea checa, começou por agradecer ao Porto por “esta maravilhosa etapa. Foi um dia fantástico, e uma corrida fantástica. Quero também agradecer à minha equipa. Daqui até final do campeonato tenho a mesma opinião do Pete (McLeod), pois os próximos percursos são feitos à sua medida, mas também da minha, portanto vamos ter um fim de época renhida. Há ainda muitos pontos, temos de estar concentrados ao máximo, para chegarmos ao fim em primeiro. É a minha segunda vitória na época e na carreira depois de vencer em Abu Dhabi, pelo que estou num momento especial. Se a primeira vitória foi fantástica, a segunda ainda é melhor, aqui em frente de 600.000 no Porto, é uma sensação extraordinária.”

Esperemos que sim, e que no próximo ano o Porto volte a contar com mais edição desta prova, uma excelente embaixadora da região portuense e, afinal de contas deste país à beira mar plantado.

Imagens