“CRIDO” - Centro de Recuperação e Interpretação do Ouriço

O Ouriço, um dos mamíferos mais primitivos do planeta, com cerca de 15 milhões de anos, precisa da sua ajuda!

A Amigos Picudos – Associação para a Preservação e Protecção dos Ouriços é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 24 de Janeiro de 2013, com sede na Maia. É a primeira associação em Portugal que se dedica exclusivamente a estes animais. Esta associação tem como missão encorajar e dar conselhos ao público sobre como tratar os ouriços, especialmente quando magoados, doentes, tratados cruelmente, órfãos ou qualquer outro perigo; gerar recursos económicos e materiais para projectos relacionados com as espécies domésticas e autóctones; dar a conhecer a situação da espécie autóctone e incentivar a ajuda e respeito por estes animais; dar a conhecer as necessidades e o correcto tratamento a ter com as espécies domésticas.

Esta Associação lembra que «Os ouriços, tal como as borboletas, são vistos como espécies “indicadoras” da saúde do ecossistema. Agem como controladores de pragas ecológicos e o seu desaparecimento para além de evidenciar a degradação do seu habitat, causaria um desequilíbrio no ecossistema. Isto para não falar na tristeza que seria se o ser humano deixasse mais uma espécie carismática desaparecer da face da terra».

Clarisse, presidente desta associação, refere «Acreditamos na mais-valia da associação para a protecção e conservação desta espécie, educando e sensibilizando a população para as problemáticas que afectam a fauna selvagem e esta espécie em particular .Estamos convictos que o único mamífero com picos da Europa, considerado como uma espécie “bandeira”, merece um enfoque especial à semelhança do trabalho desenvolvido por outras associações/instituições europeias, e acrescenta « A Câmara Municipal da Maia apoiou-nos cedendo um espaço. Estamos neste momento em obras de remodelação, mas para isso necessitamos de ajuda financeira. A Lush Portugal apoiou este projecto, mas a verba que dispomos não cobre tudo. Para além das obras, falta algum recheio (mesas e balcões em inox, estantes, cadeiras, autoclave, incubadora, estetoscópio, material de enfermaria, etc.). Contamos com a vossa ajuda, para concretizarmos o nosso projecto, que queríamos ver já em funcionamento no início do outono».

Poderá obter mais informações em: https://ppl.com.pt/pt/prj/crido