Grande Prémio de Portugal homenageou Manuel Armando Oliveira

Foram muitos os visitantes que não quiseram perder mais uma edição da Feira do Cavalo da Maia no fim-de-semana dos dias 8, 9 e 10 de setembro, no Hipódromo Municipal, que este ano homenageou em alta voz o “pai” das corridas de cavalos em Portugal, Ma

Os três dias de feira equestre, por onde passaram cerca de cinco mil pessoas, compuseram um atrativo programa para os aficionados do cavalo. O primeiro dia foi dedicado aos 1ºs Jogos de Equitação Adaptada, uma iniciativa apadrinhada pelo cantor maiato Berg numa parceria entre a Câmara Municipal da Maia, o Centro Equestre da Maia e o Pony Club do Porto que reuniu várias pessoas com necessidades educativas especiais em torno do cavalo.

No sábado foi dia de competição. Abriu às 9 horas a pista onde decorreu, durante todo o dia, a Poule de Obstáculos. Cruzes, 0.50m, 0.80m, 1.00m e 1.10m foram as provas disputadas que terminaram com a competição de parelhas. Após a hora do jantar, a animação foi assegurada pelo espetáculo equestre “4 Estações” que expôs a beleza do conjunto cavalo/sevilhana. A noite terminou com “Sound and Cia” ao som do DJ AM.

A manhã de domingo foi para muitas crianças sinónimo de “primeira experiência a cavalo” numa atividade que envolveu muitas famílias.

“Prova Rainha” começa com homenagem

Há tarde, a bandeira baixou para a primeira partida das Corridas de Cavalos, onde foi disputado o Grande Prémio de Portugal de Trote e Galope. Reuniram-se no Hipódromo Municipal da Maia cerca de três mil pessoas. Jockey’s, autarcas e visitantes aplaudiram de pé, em sentido de homenagem, Manuel Armando Oliveira, que faleceu inesperadamente no final do passado mês de julho. Após um discurso emocionado da filha, falou Bragança Fernandes, presidente da Câmara Municipal da Maia. «Era meu amigo pessoal, um homem bom, honesto, sempre pronto a ajudar quem o procurava. A ele se deve o sonho do Hipódromo e a sua concretização. Cada pedra levantada, cada árvore plantada, cada desenho ou cada pormenor técnico tem o seu nome. Todos os que o conheceram sabem que o que testemunho é verdade. Manuel Armando Oliveira é o nome de um maiato que há muito ultrapassou o território da Maia e um pouco por todo o mundo é sinónimo de Corridas de Cavalos em Portugal», disse. No ecrã gigante passou um vídeo de homenagem com vários momentos da vida do “pai” das corridas de cavalos, não só na Maia, mas também em Portugal. O momento terminou com a oferta de uma lembrança da Câmara da Maia à família.

Recorda-se que Manuel Armando Oliveira era vice-presidente da Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida, presidente do Centro Equestre da Maia e diretor nacional de Corridas de Cavalos.

“Sky Belle” e “Vendredi de Loisel” repetem proeza

Foram disputadas oito mangas com Puro Sangue Inglês, Puro Sangue Árabe e Trotadores Franceses. O Grande Prémio de Portugal de Galope foi, pelo segundo ano consecutivo, alcançado por “Sky Belle” (FR) da quadra Star Jovem pela mão do jockey Ricardo Sousa. No trote, “Vendredi de Loisel” (FR) da quadra Pec-Nature com o driver Sérgio Oliveira conquistaram o título deste ano na prova mais conceituada das corridas de cavalos.