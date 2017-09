«Travar a direita instalada e a travestida pelo PS»

CDU com Jerónimo de Sousa no Parque Central

A candidatura da CDU na Maia tem levado a cabo várias iniciativas com a participação de, entre outros, a candidata à Câmara Municipal, Ana Virgínia Pereira, e do primeiro candidato à Assembleia Municipal, Alfredo Maia.

Na passada quarta-feira, receberam no Parque Central da Maia, o Secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, para um Comício-festa com a participação dos Candidatos às autarquias, acarinhado por centenas de pessoas.

Uma representante da organização teceu elogios ao trabalho da vereadora Ana Virgínia Pereira, aos eleitos CDU para a Assembleia Municipal e nas seis freguesias onde elegeram representantes que «dará fruto a 1 de outubro, porque souberam honrar o lema da CDU, trabalho, honestidade, competência», disse. A organização concelhia agradeceu ainda à CM Maia o apoio à logística e aos trabalhadores que nela colaboraram.

Feita a introdução e depois de animação musical, chamou ao palco os cabeças de lista às Assembleias de Freguesia; os mandatários da candidatura; Alfredo Maia, primeiro candidato à Assembleia; Ana Virgínia Pereira, candidata e à CM Maia; representantes dos “verdes” e da comissão politica do Comité Central do PCP e por fim, o secretário geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Impedir assalto da «direita dissimulada»

Alfredo Maia, candidato e ex-presidente do sindicato dos jornalistas foi o primeiro a intervir, afirmando que a CDU «não é apenas uma alternativa à direita instalada, é a única alternativa aqueles que nada querem mudar», acrescentando que «honramos o mandato, pelo que é legitimo aspirar a uma valorização, traduzida em mais votos. Alcançar mais força é fundamental», disse antes de elencar vários problemas e propostas para a habitação, transportes, cultura, lazer, educação para que haja um «concelho da Maia harmonioso para todos».

Em termos políticos Alfredo Maia falou em «impedir assalto da direita dissimulada entre o PS e um partido obscuro que alberga ressabiados do PSD», pelo que «confiar na CDU é a única forma de impedir a maioria de direita absolutíssima, a que está instalada e a que está travestida pelo partido socialista», acrescentando que «o que está em jogo não é uma luta de galos, não se trata de votar A ou B porque estamos descontentes. Só há uma alternativa a da CDU, uma mudança de rumo e para melhor», disse.

Câmara enredada em teia de interesses

Ana Virgínia, Vereadora da CM Maia e deputada da CDU na Assembleia da República, candidata a presidente da Câmara saudou os muitos presentes e cedo falou da actual Câmara Municipal «enredada numa teia de interesses, que não respeita a oposição, que não dá resposta às perguntas da eleita da CDU, que não é transparente, que não regista as opiniões», acrescentando que «foi nesta câmara que a presença da CDU denunciou e exigiu que os direitos das populações não fossem atropelados».

A candidata seguidamente elencou algumas das carência da Maia como na área dos transportes e mobilidade «quem não habita na sede do concelho está impedido da fruição cultural, da prática do desporto e de optarem por escolas da Maia, como por exemplo, a escola do Castêlo que está a perder alunos por não haver transportes adequados»; habitação onde «persistem as ilhas, a habitação degradada e a resposta municipal é insuficiente, dado que existem segundo a CM Maia, 600 famílias inscritas, mas a CDU acredita que é muito superior»; o Desporto «onde a propaganda da direita diz que é capital do desporto, mas há muitas deficiências identificadas pelos eleitos da CDU».

Saudou os trabalhadores da CM Maia «a quem a Camara levou até às ultimas a reposição das 35 horas. A CDU é quem defende os trabalhadores».

A candidata denunciou ainda as «transferências exorbitantes» na Rede Social, sendo necessário dar mais atenção à ocupação dos tempos livres da infância e à população idosa «a CDU foi a única a confrontar o executivo com as suas opções erradas», disse.

Não nos escondemos sob a capa de falsos independentes

Jerónimo de Sousa foi o orador final. Saudando todos os presentes disse irem para esta “batalha” como «a grande força de esquerda neste processo. Vamos convictos que é possível lançar e reforçar a CDU. Os votos não têm dono, o povo da Maia vai decidir. Não há vencedores antecipados», referiu.

Para o Secretário-geral do PCP «os nossos candidatos são uma mais valia, mas temos também um projecto alternativo», acrescentando que «travamos esta batalha com a nossa sigla, com a natureza diferenciada do nosso projecto, não nos escondemos sob a capa de falsos independentes, nem nos diluímos em arranjos partidários que podem dar jeito a alguns para disfarçar as suas fraquezas e outros para reforçar as suas ambições de poder. Cá estaremos de cara levantada a assumir os nossos compromissos, prestando contas sem nos precisarmos de esconder ou disfarçar», disse falando de alternativa «a CDU vale a pena, todos os dias demonstramos que somos uma presença indispensável e insubstituível, pela denuncia, pelas propostas».

Depois da abordagem de vários temas de índole nacional Jerónimo de Sousa falou da descentralização e proximidade que está agora em discussão «devolvam as freguesias para que haja descentralização e proximidade. Aprovem a criação de regiões administrativas até 2019 que nós propomos», desafiou.

A festa terminou com os presentes declamando em uníssono «CDU avança com toda a confiança».

Manuel Jorge Costa