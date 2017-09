Vieira de Carvalho denunciou dívida da Câmara no debate do JN

Coligação PS/JPP lança crítica através de comunicado.

Em comunicado enviado às redacções, a coligação PS/JPP critica a coligação PSD/CDS «António Silva Tiago não foi capaz de contestar a realidade dos números do défice, confirmado pela restante oposição», acusam, acrescentando que «a dívida real da Câmara da Maia atinge atualmente um valor total de 220 milhões de euros (95 milhões, mais 125 milhões referentes a processos judiciais), denunciou, esta terça-feira, Francisco Vieira de Carvalho, no debate organizado pelo Jornal de Notícias em que intervieram os candidatos da Maia às eleições autárquicas de 1 de Outubro».

Ao longo de duas horas, Francisco Vieira de Carvalho (PS/JPP), António Silva Tiago (PSD/CDS-PP), Ana Virgínia Pereira (CDU-PCP/PEV), Silvestre Pereira, Clara Lemos (PAN) (BE) e António João Fontes Maia (PPV/CDC-PPM) abordaram diversos temas, dando a conhecer o seu projeto.

Para o PS/JPP «muito embora o atual vice-presidente do Executivo da Maia, Silva Tiago, revelasse falta de educação, ao interromper sucessivas vezes o líder da coligação “Um Novo Começo”, Francisco Vieira de Carvalho, quando este se encontrava no uso da palavra, ficou claro o consenso com as restantes forças políticas relativo ao excessivo défice acumulado pela Câmara, a que se juntam falta de ideias e de dinâmica em relação ao futuro. Francisco Vieira de Carvalho deu a conhecer algumas medidas do projeto (Mobilidade, Habitação, etc.) cujo programa consistente, sério e sustentável levará a Maia a Um Novo Começo», dizem.

Abertura de Escolas

O líder da coligação “Um Novo Começo” aponta o dedo à recorrente desorganização e falta de auxiliares que existe no início de todos os anos lectivos «é inaceitável, em pleno Século XXI, com o nível de desemprego que se conhece e um elevado número de técnicos, com formação especifica nesta área, disponíveis, que haja escolas na Maia que não têm auxiliares de educação em número suficiente para poderem abrir no início estipulado do período escolar», afirma Francisco Vieira de Carvalho, líder da coligação “Um Novo Começo” e candidato à presidência da Câmara da Maia.

Preocupado com a situação que se vive, atualmente, no concelho da Maia, «em que várias escolas não dispõem de auxiliares de educação, em número suficiente, para poderem iniciar o ano letivo, de forma adequada», diz que «quando for eleito presidente da Câmara da Maia, no dia 1 de Outubro, asseguro que as escolas do nosso concelho vão iniciar o ano letivo na data prevista. Não se justifica, seja por que circunstância for, a situação que agora está a ser vivida», garantiu Francisco Vieira de Carvalho.