Juntos pelo Povo apresenta queixa à ERC e à CNE da sondagem JN/Católica

«Erros e omissões no inquérito do JN» alega JPP.

Em comunicado chegado à nossa redacção o JPP, que concorre coligado com o PS na candidatura “Um Novo Começo” diz não poder «deixar de manifestar a sua indignação pela forma, em termos de conteúdo, como foi realizada sondagem pelo CESOP-Universidade Católica Portuguesa para o Jornal de Notícias e transcrita nessa publicação. Na realidade, o trabalho sobre a intenção de voto para a Câmara Municipal da Maia e tendo em vista as eleições autárquicas do próximo dia de 1 de Outubro, incorre em vários erros no momento da realização do inquérito que deturpam a realidade», acusam.

Para o JPP «Francisco Vieira de Carvalho não é candidato do PS, mas sim o cabeça de lista da coligação “Um Novo Começo” formada pelo PS e pelo JPP. Por outro lado, a omissão do nome do JPP na referida sondagem não deixa de constituir um erro grave suscetível de deturpar o resultado final da mesma e uma profunda atitude anti-democrática no contexto destas eleições autárquicas», pelo que «o JPP decidiu, na defesa do seu bom nome, apresentar queixa à ERC (Entidade Reguladora da Comunicação) e à CNE (Comissão Nacional de Eleições)», justificaram.