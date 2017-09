Governo ainda não decidiu travessia sobre Rio Ave

Governo responde a deputados do PCP sobre a EN14.

Em resposta à pergunta n.° 4763/XIII (2.a) - Construção da Variante à Estrada Nacional 14, colocada em 18 de Agosto pelos Deputados do Grupo Parlamentar do PCP, o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas prestou a seguinte informação:

«- O concurso público da empreitada "EN14 - Maia (Nó do Jumbo) / Via Diagonal", foi lançado no passado dia 10 de julho, representando um investimento de 6 Milhões de euros.

O concurso público da empreitada "EN14 - Beneficiação Santana / Vitória e Duplicação Vitória / Rotunda da Variante de Famalicão" foi lançado no passado dia 24 de julho, no valor de 4 milhões de euros, tendo na mesma data sido assinado o Acordo de Gestão com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão que enquadra a empreitada "Melhoria das acessibilidades às Áreas Empresarial de Ribeirão e Lousado".

A zona da travessia da Variante à EN14 sobre o Rio Ave encontra-se a aguardar a definição da solução técnica definitiva para a localização da nova ponte, estando previsto o lançamento de um estudo hidrológico aprofundado, na sequência de reuniões que foram desenvolvidas com a Administração da Região Hidrográfica do Norte.

A futura localização da travessia sobre o Rio Ave será determinante para o traçado dos troços a sul e a norte deste curso de água, no qual se inclui a empreitada "Variante à EN14, entre o Interface Rodoferroviário da Trofa e Santana"».