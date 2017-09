MPT defende regresso do Serviço Militar Obrigatório

MPT emite comunicado sobre entrevista do Ministro da Defesa ao DN.

Para o MPT – Partido da Terra, em comunicado enviado às redacções, as críticas à entrevista que o Ministro da Defesa Nacional, deu no passado dia 10 ao Diário de Notícias, e que se leem em vários meios de comunicação social, «bem vistas as coisas, não têm qualquer sentido».

Aquele partido entende que «o Senhor Ministro da Defesa Nacional, herdou um modelo político em que nas Forças Armadas, a separação entre comandantes de unidades militares, e o Estado Maior deixou de existir, ou melhor dito, os comandantes desapareceram, só há Chefes.

Como vimos, desde o General Comandante das Forças Terrestre, ao Comandante dos instruendos do curso de “Comandos” que morreram, passando pelo vergonhoso comportamento e todos os intervenientes do caso Paióis de Tancos, sabemos que as Forças Armadas estão decapitadas. Daqui à eliminação de toda a forma de responsabilidade dos cargos diretivos na administração Pública, estamos na fase terminal de ciclo político e social viciosos que denunciam, mais que uma crise, uma decadência assumida.

Os sinais desta situação, tornam evidente que o Estado se tornou impotente para garantir a defesa dos cidadãos, as Forças Armadas estão sem comando, tudo o que possuímos está no prego, e não é de excluir, por isso, que este vazio possa ser preenchido por forças no terreno que se vão colocando em condições de o preencher.

Também, é para nós, muito claro que o regime democrático pluripartidário sendo genética e potencialmente conflitual, para haver um povo é necessário um grupo associado por “consenso do direito com a comunhão de utilidade”, tudo temperado por um poder coercivo do Estado, coisa que parece chamar-se o Estado de direito.

Por isso, o Partido da Terra - MPT propõe, como fase prévia ao Serviço Militar Obrigatório, que se mostra de uma urgência inadiável, um Serviço Cívico, com enquadramento militar, como uma resposta orgânica capaz de despertar a juventude», escreveram

Debate no JN alvo de crítica

O grupo de candidatos independentes nas listas do Partido da Terra - MPT às eleições autárquicas de 2017 na Maia, na pessoa do candidato António Braz à Câmara Municipal da Maia, entendeu não comparecer ao debate agendado para o dia 12 de setembro, pelas 16 horas, na redação do Jornal de Notícias, pelas seguintes razões:

«O Diretor de campanha, depois de uma reflexão profunda precedida de audição do candidato e do grupo, considerou inoportuna a participação do candidato no debate, uma vez que o tema é demasiado abrangente, pouco objetivo, o que não lhe permitiria explanar as linhas programáticas que norteiam a nossa candidatura e assim informar cabalmente o eleitoral maiato.

Mais informa que optamos por aproveitar o pouco tempo disponível de campanha para apresentar e esclarecer junto do eleitorado, através do contacto direto, as nossas propostas para o concelho da Maia.», dizem em comunicado assinado pelo cabeça de lista.