Francisco Louçã defendeu na Maia Justiça na Economia

Bloco de Esquerda debateu Economia.

Francisco Louçã, economista e ex-coordenador do Bloco de Esquerda, esteve na Maia para participar na iniciativa "um café com Francisco Louçã", um debate em torno da Economia, em busca de soluções para o país e para as cidades.

O debate, em modo informal, teve lugar no restaurante/confeitaria Miramaia, junto à Camara Municipal, contou ainda com a participação do candidato à Câmara Municipal da Maia Silvestre Pereira.

Louçã falou acerca da situação política atual, dos desafios que o país enfrenta no próximo ano e na necessidade de encontrar diálogo para a renegociação da dívida. Para o Bloco de Esquerda, que integrou esta iniciativa na campanha para as eleições autárquicas 2017 «discutir a justiça na Economia é fundamental para uma melhor defesa do rigor e transparência na utilização dos fundos e bens públicos».

Segundo o candidato Silvestre Pereira «são enormes as carências da população do concelho, nomeadamente no direito a uma habitação digna, no apoio à infância e ao ensino, na criação de infraestruturas públicas para seniores e idosos, na saúde e apoios sociais aos mais carenciados, na mobilidade, faltando uma rede de transportes públicos que sirva todo concelho, e no ambiente, exigindo-se maior qualidade de vida das pessoas no nosso Município.

As respostas para tudo isto, passam por uma outra gestão, melhor, mais transparente e mais eficaz na aplicação dos recursos públicos, que a todos pertencem», diz o candidato à CM Maia, que acrescenta «o Bloco luta por um Município mais igual e justo!».