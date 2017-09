«Proximidade e compromisso em Águas Santas»

António Silva Tiago e José Manuel Sampaio assumem«proximidade e compromisso em Águas Santas».

Águas Santas começou o dia, no domingo, dia 10 de setembro, com a abertura oficial da sede de campanha e a apresentação dos candidatos da coligação “Maia em Primeiro”. Num discurso de proximidade e compromisso, José Manuel Sampaio garantiu «transparência e lealdade com os Aquissantenses. Os meus laços a Águas Santas são de tal forma profundos – quer pela vivência, quer pela experiência a nível associativo, familiar e pessoal – que se tornam inexplicáveis pela sua dimensão emocional». O cabeça de lista, que foi deputado à Assembleia Municipal da Maia nos últimos 8 anos, num discurso com ideias para todas as áreas de ação da Junta de Freguesia, assumiu um desafio «trabalharei todos os dias em prol das crianças, dos jovens, dos adultos, dos idosos, dos mais carenciados e, sobretudo, dos mais desfavorecidos». Com um grande sentido de responsabilidade, José Manuel Sampaio valoriza as pessoas e as famílias, com o foco na promoção da qualidade de vida de todos os Aquissantenses.

António Bragança Fernandes, natural de Águas Santas, num discurso com muitas emoções, mostrou uma grande confiança em José Manuel Sampaio «conhece muito bem todas as associações e coletividades da Freguesia. Tem uma equipa fantástica. És o melhor para Águas Santas. És a pessoa ideal para dar continuidade e renovar o grande trabalho que Carlos Vieira fez». Recorde-se que o atual presidente da Junta de Freguesia de Águas Santas, Carlos Vieira, não se vai recandidatar.

O candidato à presidência da Assembleia Municipal terminou o seu discurso com vários elogios a António Silva Tiago «tem feito um trabalho notável na Maia. É um homem que gosta das coisas bem-feitas e que sabe tratar das pessoas e de todos os dossiês».

António Silva Tiago, numa intervenção em que elogiou o trabalho do atual presidente da Junta de Freguesia, começou por falar com muito carinho de Águas Santas «é uma freguesia histórica nas terras a Maia. Uma freguesia muito urbana, com muita população. As pessoas que escolhem aqui viver merecem, da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia, a melhor das atenções. É o que temos feito e faremos sempre mais». Deixou uma promessa a Bragança Fernandes: continuar a tratar a sua terra com muito carinho e proximidade.

O líder da coligação “Maia em Primeiro”, formada pelo PSD e pelo CDS-PP, demonstrou todo o amor e empenho que tem dedicado à Maia, uma vida ao serviço dos maiatos «vou trabalhar hoje, como há 27 anos, com o mesmo empenho, a mesma dedicação, o mesmo carinho e o mesmo amor» acrescentando que «a Maia há 30 anos era o Alto da Maia. Hoje, a Maia afirma-se como um espaço geográfico e comunitário global de excelência. E esse mérito deve-se a nós e ao trabalho em prol de todo o concelho. A estabilidade política e social em muito contribuiu. Somos hoje um território coeso e harmonioso onde há muita qualidade de vida». Encerrou o seu discurso com o compromisso de «cavalgar ainda mais nos patamares da excelência, em diversos indicadores».