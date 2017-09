Cidade da Maia «ainda mais urbana e moderna»

António Silva Tiago e Olga Freira querem Cidade da Maia «ainda mais urbana e moderna».

António Silva Tiago, líder da coligação "Maia em Primeiro”, na inauguração oficial da sede de campanha da Freguesia da Cidade da Maia, começou por falar do território «é a maior Freguesia do Concelho e a que tem mais população. Temos de dedicar sempre, e cada vez mais, a nossa atenção e competência. Temos de mostrar tudo o que de bom fizemos nestes 4 anos do mandato da Olga Freire», disse, assumindo ainda que «a Cidade da Maia é uma freguesia fantástica e será ainda melhor. Sofrerá alterações em mobilidade suave, requalificação de espaços públicos e verdes».

O candidato à presidência da Câmara Municipal finalizou a sua intervenção garantindo, com convicção e entusiasmo, que a equipa "Maia em Primeiro” é a melhor para os maiatos «somos os que têm mais competência, os únicos que têm experiência de vida ao serviço da população, de governação» terminando a dizer que «fizemos um caminho posicionado a Maia no patamar da excelência, em indicadores nacionais e internacionais. E os protagonistas somos nós, juntamente com os empresários e todos os maiatos».

A cabeça de lista Olga Freire, segura da sua reeleição, abriu as portas da sede de campanha a toda a população para debater a obra do mandato prestes a cessar e as propostas para o futuro. Começou por assumir que «este foi um mandato difícil. Fizemos muito mais do que esperavam de nós». Finalizou com garantias para toda a Freguesia «muito há para fazer. A nossa campanha é tudo o que fizemos ao longo destes 4 anos e os projetos que temos para o futuro. São, sempre, projetos de modernidade e as pessoas são a principal preocupação».

António Bragança Fernandes, candidato à presidência da Assembleia Municipal, num discurso em que apelou à maioria na Freguesia da Cidade da Maia, elogiou o trabalho difícil que teve a equipa da Olga Freire e deixou uma certeza «será novamente presidente. É uma mulher presente e muito acarinhada pelos maiatos». Na sua breve intervenção, destacou também «a lealdade, a competência e todo o trabalho ao longo de 28 anos» de António Silva Tiago.