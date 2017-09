«Os desejos dos Moreirenses serão concretizados»

António Silva Tiago e Carlos Moreira inauguram sede de campanha de Moreira.

António Silva Tiago, António Bragança Fernandes e Carlos “Cali” Moreira abriram as portas da sede de campanha de Moreira, para apresentação da lista de candidatos à Freguesia pela coligação “Maia em Primeiro”. Foram muitos os projetos elencados para a Freguesia, que correspondem a alegados desejos dos Moreirenses. O líder da coligação “Maia em Primeiro” começou por elevar a importância de Moreira no Concelho da Maia «esta é uma Freguesia assumidamente “sui generis”, com um passado histórico muito relevante e, desta forma, o Cali tem a grande responsabilidade de a liderar. Não tenho dúvidas que vais ganhar», disse Silva Tiago.

Depois de dar um grande voto de confiança ao candidato e à sua equipa, o líder da coligação “Maia em Primeiro" apresentou um conjunto de projetos, em sintonia com Carlos Moreira, começando pela «reabilitação da Praça do Exército Libertador, onde se realiza uma das feiras mais emblemáticas do concelho. Eu assumo, já aqui, esse compromisso. É um desejo de todos os maiatos, não só moreirenses, que será concretizado», acrescentando outras propostas como «intervenções na Quinta do Mosteiro; temos também um acordo na calha com a Universidade do Porto para levar a cabo um Centro de Investigação Veterinária; criar equipamentos para seniores e idosos; apostar na conservação de escolas; melhorar as condições da bacia hidrográfica do Rio Leça e criar percursos pedonais para aproximar as pessoas do rio». A sua intervenção terminou com um grande elogio a Carlos Moreira «O Cali já está no patamar de ser um ídolo aqui em Moreira».

O cabeça de lista começou por falar com muito orgulho na sua equipa «a lista congrega diferentes experiências de vida, diferentes atividades profissionais e são provenientes de diferentes lugares da nossa Freguesia. Procuramos conjugar a experiência com a juventude. Concebemos a Junta de Freguesia como agente social e político de promoção e coesão da comunidade, próxima e atenta aos problemas dos fregueses», disse Carlos Moreira que confirmou e acrescentou mais propostas «vamos dar início e, em grande parte dos casos, procurar concluir, a requalificação dos espaços públicos fulcrais da Freguesia, como este largo da Feira de Pedras Rubras, o Largo de Santo António da Guarda e a Alameda Padre Alcino Azevedo Barbosa. Queremos promover formas de mobilidade suave, definindo novos projetos de melhoria de circulação pedonal e de bicicletas, que fomente a prática desportiva e o bem-estar da população. Pretendemos criar um serviço de transportes da própria Junta, para apoio da população que tem mais dificuldade em se descolar ao Centro de Saúde e à Junta de Freguesia». Além destas propostas, Cali apresentou mais ideias, nomeadamente «apoiar as coletividades nas suas iniciativas, procurando intensificar a relação entre elas; promover com a Câmara Municipal da Maia a reabilitação da antiga Escola Primária do Padrão de Moreira, para acolher um Albergue de Peregrinos no Caminho Português de Santiago».

António Bragança Fernandes, candidato à presidência da Assembleia Municipal, saudou o entusiasmo, a competência e a alegria, que dizem ser marcas fortes da personalidade de Carlos Moreira «o Cali está sempre a rir-se, conheço-o há muitos anos e é parecido comigo. Está sempre bem-disposto. Não tenho dúvidas nenhumas que o Cali é a pessoa, neste momento, mais indicada para ser o próximo Presidente da Junta de Moreira. Mas, se o merece, é porque tem um caminho feito, um caminho próximo. Parabéns por ao logo de todos estes anos, depois destes anos de trabalho que tiveste, ainda quereres servir a população de Moreira», terminando a sua intervenção com vários elogios e agradecimentos a António Silva Tiago «quero dar-te os parabéns por todo o trabalho que fizeste ao longo de todos estes anos. Enquanto eu andava no exterior, ele fazia o trabalho mais difícil. A tarefa de pôr o concelho mais direito do que estava. É um homem que trabalha muito. Não há ninguém melhor, nem equipa melhor, para gerir as diversas pastas do Concelho da Maia», disse Bragança Fernandes.