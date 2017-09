«As pessoas de Nogueira e Silva Escura continuam em primeiro»

António Silva Tiago e Ilídio Carneiro inauguram sede de campanha Maia Em Primeiro em Nogueira e Silva Escura.

A coligação “Maia em Primeiro” inaugurou a quarta sede de campanha, desta vez em Nogueira e Silva Escura. Num evento dividido em dois momentos – de manhã, foi aberta oficialmente a sede de campanha, em Nogueira, e ao final da tarde foi apresentada a lista de candidatos à Freguesia, em Silva Escura –, foram centenas as pessoas que manifestaram apoio a António Silva Tiago, líder da coligação “Maia em primeiro”, e Ilídio Silva Carneiro, cabeça de lista à Freguesia.

Ilídio Carneiro, nos dois momentos, destacou que os seus projetos para a Freguesia, juntamente com a sua equipa de continuidade «as pessoas estão em primeiro. É uma equipa pelas pessoas. Esta é uma lista de continuidade. O exercício deste mandato, fruto de muita dedicação e trabalho, realizou, com a coesão exigida, os projetos nos dois polos administrativos, conseguindo desta forma apoiar todas as instituições sociais, culturais, religiosas, educacionais e desportivas da freguesia. Conseguimos investir na preservação do património «, disse finalizando o seu discurso, na apresentação da lista e revelando alguns dos seus projetos «com esta equipa competente e conhecedora do território, vamos responder às necessidades da população. Vamos construir área desportiva no campo de futebol do Monte de Santo António; vamos requalificar o Hipódromo Municipal de Silva Escura; vamos apostar em parques infantis e áreas de lazer, disse.

António Bragança Fernandes, candidato à Assembleia Municipal, durante a abertura oficial da sede de campanha, demonstrou a sua admiração por Ilídio Carneiro «é autarca há muitos anos. É um homem que me ajudou muito quando os primeiros problemas surgiram». Ao final da tarde, na apresentação dos candidatos, deu continuidade ao seu discurso matinal, destacando o papel de Silva Tiago em todo o concelho «estamos na Câmara há 28 anos. Muito fizemos juntos. Muito fizemos por vocês e por todos os maiatos. É a nossa obrigação. Silva Tiago, os maiatos reconhecerão nas urnas o grande trabalho que tens vindo a fazer», disse.

Silva Tiago, encerrou os dois momentos em Nogueira e Silva Escura. Na abertura oficial da sede de campanha, dedicou a sua breve intervenção a Ilídio Silva Carneiro «é um homem desprendido de grandes exuberâncias. Eu e o Ilídio partilhamos o entusiasmo de fazer sempre mais pelos maiatos. Conheço-o há mais de 40 anos». No segundo momento, não escondeu a sua grande paixão pela Maia «já disse várias vezes que não seria autarca de outro concelho que não o meu. Só sei sê-lo onde as raízes e as origens me permitem encarar o trabalho com competência, conhecimento e entusiasmo. Nós transformamos o concelho, colocamos a Maia no mapa e no patamar da excelência. Temos uma Câmara saudável e pujante», disse dando o exemplo da Quinta dos Cónegos, comprada há poucas semanas «um investimento de 3,3 milhões de euros pagos a pronto». Encerrou o discurso da cerimónia de apresentação da lista de candidatos, confirmando a realização dos projetos para a freguesia enumerados por Ilídio Carneiro e acrescentou «o desenvolvimento de um centro escolar moderno», como uma das principais intenções.