«Continuar Pedrouços»

António Silva Tiago e Joaquim Araújo querem «continuar Pedrouços».

A sede de candidatura, inaugurada no passado dia 14 de setembro, revelou-se pequena perante a grande multidão que se deslocou a Pedrouços para manifestar apoio e confiança em António Silva Tiago, líder da coligação “Maia em Primeiro", em Joaquim Araújo, cabeça de lista à freguesia de Pedrouços, e à sua vasta e competente equipa.

Joaquim Araújo, elencou a obra, os projetos e os equipamentos que realizou em Pedrouços e mostrou uma grande convicção na sua reeleição «temos que estar sempre disponíveis para ouvir, servir e agir. O resultado das últimas eleições foi esmagador e revelador da confiança dos pedroucences. Para esta nova batalha, apresentamos um programa eficaz e estamos muito motivados para o concretizar».

O candidato à presidência da Câmara Municipal, numa intervenção onde destacou a evolução da freguesia de Pedrouços, não poupou elogios a Joaquim Araújo, mostrou um grande orgulho na sua Maia e muita confiança na vitória «quem beneficia desta nossa Maia coesa, sólida e em constante evolução são todos os maiatos, de todas as faixas etárias. Todos sabemos que o Joaquim Araújo é um ganhador. Transmite sempre uma energia positiva». António Silva Tiago, relativamente à freguesia, afirmou que tem visto «coisas bonitas a acontecer. Pedrouços já sofreu uma grande evolução, mas o futuro será, garantidamente, ainda mais feliz. Vamos fazer aqui obras de requalificação do espaço público». Finalizou o seu discurso desvendando um projeto que irá concretizar no território, que corresponde a um desejo dos pedroucences «a construção de piscinas municipais em Pedrouços».

Num discurso com muita emoção, dirigido à família dos candidatos aos diversos órgãos, António Bragança Fernandes, candidato à Presidência da Assembleia Municipal, mostrou a sua firmeza numa grande maioria em Pedrouços«o Araújo teve vitórias esmagadoras e os pedroucences devem-lhe muito. Nós vamos ganhar. Temos resultados bons mas queremos mais». Encerrou a sua intervenção destacando o papel crucial de António Silva Tiago no seu executivo «Todo o trabalho que tem sido desenvolvido na Maia tem um dedo do Silva Tiago, ao longo de todos estes anos que trabalhamos lado a lado. Fez muito pela qualidade de vida dos maiatos», disse.