«Mais e melhor por Vila Nova da Telha»

António Silva Tiago e Rosa Maria Torres garantem fazer «mais e melhor por Vila Nova da Telha».

Centenas de pessoas deslocaram-se no passado dia 14 de setembro a Vila Nova da Telha - à inauguração oficial da sede de campanha - para apoiar a coligação “Maia em Primeiro” (PSD e CDS-PP) na reconquista da Freguesia. O evento distinguiu-se por um ambiente repleto de ambição e dinâmica de vitória. Rosa Maria Torres, cabeça de lista à Freguesia, começou por mostrar o desagrado por a sua terra «estar a ser gerida por um executivo de Freguesia que a transformou no patinho feio do Concelho. Não há desporto, não há cultura, está parada no tempo». Garantiu que a sua equipa fará «mais e melhor por Vila Nova de Telha» - slogan da campanha -, uma vez que apresentam «uma equipa polivalente, com provas dadas e disponível para trabalhar. A nossa preocupação é a qualidade de vida da população. Vamos criar espaços desportivos e de lazer para atrair os jovens. Vamos desenvolver atividades contínuas para os mais idosos», disse, acrescentando que quer «dar vida ao Parque de Quires e construir um Centro de Dia».

António Bragança Fernandes, candidato à Assembleia Municipal, começou o seu discurso demonstrando toda a sua confiança na vitória da equipa de Rosa Maria Torres «a Rosa Maria vai ser a nossa segunda mulher presidente de Junta no Concelho. É uma lutadora, uma mulher com muita dinâmica. Tem uma equipa fantástica e um povo extraordinário à sua volta. Tem feito uma campanha exemplar». Garantiu a todos os presentes que «António Silva Tiago é o homem certo. Conhece os dossiers do Concelho com ninguém».

António Silva Tiago encerrou o evento com um discurso ganhador e garantiu uma grande confiança em todos os candidatos da coligação “Maia em Primeiro”, aos diversos órgãos. Começou por mostrar que, com a sua equipa «a Maia está em primeiro e os vilanovenses estão em primeiro». Nas palavras dedicadas a Rosa Maria Torres, garantiu que a candidata «vai vencer as eleições no próximo dia 1 de outubro. Esta é a melhor candidatura. É uma candidatura jovem, a mais competente e a única que coloca a Maia em primeiro».

O candidato à presidência da Câmara Municipal assumiu um desafio perante António Bragança Fernandes «nestas eleições vou tentar surpreender o Bragança Fernandes com uma maioria superior à dele. Ele gostava que isso acontecesse. É um ganhador de eleições, não há ninguém como ele. Nós trabalhamos com muita alegria, amizade, coesão e estabilidade pela Maia». Silva Tiago encerrou a cerimónia assumindo que o atual executivo da Freguesia adormeceu Vila Nova da Telha e garantiu que quando vencer as eleições «esta freguesia vai acordar e dar um grande salto qualitativo».