Indubitavelmente... Zero dúvidas

Opinião de Ricardo Oliveira.

Esta foi uma das semanas mais ricas do ponto vista politico na nossa maia. Saíram sondagens, houve debates, partilha ideias, ou seja, uma campanha eleitoral ainda que não de forma oficial em curso.

A primeira palavra vai para a sondagem do Jornal de Noticias. Lembro que iniciamos este percurso de sondagens com uma encomendada pelo Partido Socialista, com os resultados que se conhecem. Surgiu outra noutro meio de comunicação social e finalmente esta publicada no Jornal de Noticias e encomendada pela Universidade Católica.

Dedico-me a esta ultima da Universidade Católica/Jornal de Noticias. Como seria de esperar dá uma vitória à coligação PSD/CDS-PP e ao seu cabeça de lista Eng. António da Silva Tiago, ainda que não atinja a maioria absoluta. Importa chamar a atenção para alguns pontos simples. Desde logo, e talvez o mais óbvio, é que na realidade a campanha eleitoral ainda não começou, e com o surgimento desta sondagem tal como o Jornal de Noticias escreve “o Partido Socialista que deixou de lutar pela vitória, para lutar para (...) retirar a maioria absoluta ao PSD”, deixando entender que após uma campanha eleitoral que se afigura dura, o Eng. Silva Tiago está a lutar por uma maioria absoluta na Maia.

Chamo a atenção para outro ponto, que se prende com os baixos valores de votos nulos, brancos e da taxa de abstenção, pese embora um nível de confiança de 95%. Quer isto dizer que provavelmente os resultados serão bem mais expressivos com diferenças bem mais notórias, pelo que os partidos que correm atrás do prejuízo deveriam ficar preocupados.

Em último, uma pequena palavra quanto ao debate que o JN nos proporcionou. Penso que ficou claro quais os projectos, ou em alguns casos a sua ausência deles de todos os candidatos. Analisando de forma idónea, ficou provado a capacidade técnica e a visão estratégica do Eng. António Silva Tiago. Na minha opinião mostrou estar bem preparado, com um conhecimento da realidade, do presente e da sua perspetiva de futuro bem claras. Gostei, igualmente, do registo do candidato do Bloco de Esquerda – Silvestre Pereira.

Se dúvidas houvesse, ficaram esclarecidas.

